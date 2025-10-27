竹北多元文化午茶節11/15登場 4國美食一次品味

竹北市多元文化午茶節今年端出代表越南、日本、泰國與台灣等4國的航空版餐食組。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市「2025多元文化午茶節」，11月15日將在文化公園登場，今天搶先端出代表越南、日本、泰國與台灣等4國的航空版餐食組，活動當天還將安排「跨國茶席體驗區」，讓民眾在茶香中體驗異國風情與交流，10月31日起分兩階段開放線上報名。

竹北市長鄭朝方、代表會主席林啟賢、副主席葉信輝及多位市民代表，今天在記者會上，共同邀請市民朋友從一杯茶、一份點心，感受跨文化交融的城市魅力。

鄭朝方說明航空版餐食組，台灣客家餐食組有軟糯飽滿的艾草粄與香甜紅豆糕，米糕綿密、青草茶收尾；日本餐食組以外皮鬆軟的銅鑼燒搭配微苦清新的綠茶呈現細膩風味；泰國餐食組以酥脆蝦餅與香濃泰式奶茶展現熱情氣息；越南餐食組則以法國長棍夾入新鮮蔬菜與鹹香肉片，搭配檸檬綠茶帶出清爽層次。

現場也由專業茶師帶領體驗擂茶，象徵以「食茶」為起點，串起文化對話。鄭朝方說，當天也會安排「跨國茶席體驗區」和「文化換裝體驗區」，提供日本浴衣、越南奧黛、泰國傳統服飾與客家藍染服飾，邀請民眾換裝拍照、感受不同文化的韻味。音樂舞台則由鄧福如、陳瑋儒、陳孟蕎與林鴻宇等4組音樂人接力演出。

鄭朝方表示，竹北市除了客家和閩南人，還有新住民和來自世界各地的科技人才，可說是族群多元、國際人口匯聚的城市，因此形塑出多采多姿的生活樣貌，歡迎市民踴躍參與，以茶為媒、以食為語，共享一場文化饗宴。

各國餐食組及茶席體驗採線上報名，10月31日–11月5日開放竹北市民線上報名；11月6日–11月12日開放所有民眾報名，額滿為止。每款餐食皆限量250份，每份售價299元，並附贈精緻托盤與杯子、市集兌換券100元及竹北好市兌換券100元，活動詳情及報名資訊請關注官方臉書。

竹北市多元文化午茶節今年端出代表越南、日本、泰國與台灣等4國的航空版餐食組。（記者廖雪茹攝）

香濃泰式奶茶。（記者廖雪茹攝）

竹北市多元文化午茶節今年有規劃跨國茶席體驗區，讓民眾在茶香中體驗異國風情與交流。（記者廖雪茹攝）

竹北市多元文化午茶節今年推出航空版餐食組和跨國茶席體驗區，期讓民眾在茶香中體驗異國風情與交流。（記者廖雪茹攝）

