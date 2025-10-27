為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    烏山頭水質安啦！ 黃偉哲：水庫光電板非台灣獨有

    2025/10/27 15:25 記者蔡文居／台南報導
    烏山頭水庫設置太陽光電板只佔總面積的1.3％左右，從壩頂的空拍照，幾乎看不出有光電板。（圖由農水署嘉南管理處提供）

    烏山頭水庫設置太陽光電板只佔總面積的1.3％左右，從壩頂的空拍照，幾乎看不出有光電板。（圖由農水署嘉南管理處提供）

    針對烏山頭水庫設置浮動式太陽光電，是否影響水質引起各界議論，台南市黃偉哲表示，水面設置浮動式太陽光電並非台灣獨有，包含中國、美國、加拿大、日本、韓國等多國都有設置。他特別以台灣人最喜歡旅遊的日本為例，指出日本也有在民生用水庫設置光電案例，顯示浮動式光電技術在水庫應用上已趨成熟。

    台南市議員方一峰、尤榮智今天總質詢，關切烏山頭水庫設置太陽光電是否影響水質，要求政府應該好把關工作，確保民眾飲水無虞。

    南市經發局表示，烏山頭水庫浮動式太陽光電為經濟部水利署推動的6大水庫光電專區之一，由農業部農田水利署嘉南管理處辦理公開招標。在設備安全方面，浮筒採用與自來水管相同的高密度聚乙烯 （HDPE） 材質，具耐酸鹼、抗紫外線及抗溶出特性；太陽能模組則以矽為主要材料，外層以玻璃及鋁框密封，不會釋出有害物質；支撐架與螺栓皆經防蝕與抗腐蝕測試，安全性高。為確保水質安全，農水署契約明定禁止使用化學藥劑清洗光電板，僅能使用清水清潔。嘉南管理處委由3個單位每年進行5次水質檢測，監測項目涵蓋硝酸鹽氮、總有機碳及重金屬等15項，結果均符合水質標準。

    經發局強調，環境部長彭啟明於10月17日公開表示，烏山頭水庫水質並無異常。根據環境部監測資料，烏山頭水庫水質透明度在台南地區各水庫中名列前茅。另根據水利署研究，浮動式光電不僅不會造成污染，反而有助降低水分蒸發與藻類孳生，減緩水質優養化。

    經發局表示，為提升資訊透明度，後續也將建議農水署建置專區，公開水質檢測結果供民眾查詢，讓市民更安心。市府也將持續以兼顧環保與永續發展為原則，推動本市綠能政策。

