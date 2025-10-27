高雄奇特泥岩惡地 10人文保育團體齊力推動世界級地質公園

高雄泥岩惡地特殊景觀。（圖由高市農業局提供）

為推動高雄泥岩惡地地質公園，高雄市10個保育團體及在地社區協會，合組「高雄市地質公園協會」，齊心合力讓高市特殊的泥岩惡地與國際接軌，成為世界級的地質公園。

高雄市地質公園協會今（27）日上午於田寮區舉行成立慶祝大會，特別邀請農業部林業及自然保育署、台灣地質公園學會、市府相關局處、國內相關保育團體及在地社區協會代表等近百人齊聚，會場配合播放「天生惡質」惡地形象主題影片，並舉行社區交流與實地走訪，期盼協會成為高雄地質公園的重要推手，讓惡地之美綻放於世界。

農業局表示，地質公園範圍橫跨燕巢、田寮及內門等3個行政區，擁有壯麗的泥岩侵蝕地形與多樣的自然生態，是台灣最具代表性的惡地景觀。近年來，為響應聯合國教科文組織（UNESCO）推動的地質公園計畫，保護具有國際地質重要性的地區。

市府農業局輔導包括援剿人文協會、大崗山人文協會、內東社區發展協會、內南社區發展協會、古亭社區發展協會、金山社區發展協會、馬頭山自然人文協會、鹿埔社區發展協會、惡地農夫工作室及羅漢門文史尋根工作室等10個單位成立「高雄市地質公園協會」，未來將持續輔導該協會秉持地質公園4大核心價值（地景保育、環境教育、社區參與和地景旅遊）永續發展。

高雄市地質公園協會創會理事長陳士文表示，協會成立象徵地方能量的凝聚與地質保育工作的制度化推進，未來協會將作為各社區之間的合作溝通平台，整合資源、深化交流。

農業部林業及自然保育署專門委員黃信富表示，地質公園不僅是自然保育的重要策略，更是連結地方文化與教育的橋梁，高雄泥岩惡地具有高度地質科學與教育價值，期待未來能與中央政策接軌，推動跨區域合作與國際交流，讓臺灣的地景多樣性在全球舞台上被更多人看見。

高雄市地質公園協會成立慶大會。（圖由高市農業局提供）

