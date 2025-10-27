為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄奇特泥岩惡地 10人文保育團體齊力推動世界級地質公園

    2025/10/27 15:21 記者蔡清華／高雄報導
    高雄泥岩惡地特殊景觀。（圖由高市農業局提供）

    高雄泥岩惡地特殊景觀。（圖由高市農業局提供）

    為推動高雄泥岩惡地地質公園，高雄市10個保育團體及在地社區協會，合組「高雄市地質公園協會」，齊心合力讓高市特殊的泥岩惡地與國際接軌，成為世界級的地質公園。

    高雄市地質公園協會今（27）日上午於田寮區舉行成立慶祝大會，特別邀請農業部林業及自然保育署、台灣地質公園學會、市府相關局處、國內相關保育團體及在地社區協會代表等近百人齊聚，會場配合播放「天生惡質」惡地形象主題影片，並舉行社區交流與實地走訪，期盼協會成為高雄地質公園的重要推手，讓惡地之美綻放於世界。

    農業局表示，地質公園範圍橫跨燕巢、田寮及內門等3個行政區，擁有壯麗的泥岩侵蝕地形與多樣的自然生態，是台灣最具代表性的惡地景觀。近年來，為響應聯合國教科文組織（UNESCO）推動的地質公園計畫，保護具有國際地質重要性的地區。

    市府農業局輔導包括援剿人文協會、大崗山人文協會、內東社區發展協會、內南社區發展協會、古亭社區發展協會、金山社區發展協會、馬頭山自然人文協會、鹿埔社區發展協會、惡地農夫工作室及羅漢門文史尋根工作室等10個單位成立「高雄市地質公園協會」，未來將持續輔導該協會秉持地質公園4大核心價值（地景保育、環境教育、社區參與和地景旅遊）永續發展。

    高雄市地質公園協會創會理事長陳士文表示，協會成立象徵地方能量的凝聚與地質保育工作的制度化推進，未來協會將作為各社區之間的合作溝通平台，整合資源、深化交流。

    農業部林業及自然保育署專門委員黃信富表示，地質公園不僅是自然保育的重要策略，更是連結地方文化與教育的橋梁，高雄泥岩惡地具有高度地質科學與教育價值，期待未來能與中央政策接軌，推動跨區域合作與國際交流，讓臺灣的地景多樣性在全球舞台上被更多人看見。

    高雄市地質公園協會成立慶大會。（圖由高市農業局提供）

    高雄市地質公園協會成立慶大會。（圖由高市農業局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播