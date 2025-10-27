為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    反對埔里設廢棄物掩埋場 議員要求許淑華學韓國瑜

    2025/10/27 15:28 記者張協昇／南投報導
    民間業者在埔里鎮申設占地24公頃的事業廢棄物掩埋場，地方憂心影響水源與生態。（民眾提供）

    民間業者在埔里鎮申設占地24公頃的事業廢棄物掩埋場，地方憂心影響水源與生態。（民眾提供）

    民間業者在南投縣埔里鎮麒麟里申設占地24公頃的事業廢棄物掩埋場，議員陳宜君今（27日）天在議會質詢表示，在當地設掩埋場，將嚴重影響水源及生態，當年有業者在高雄市馬頭山申設事業廢棄物掩埋場，時任高雄市長的立法院長韓國瑜，即公開在議會表達反對態度，希望許淑華縣長也能在埔里設掩埋場這件事情上表達看法。

    議員陳宜君、蘇昱誠今在縣政總質詢指出，民間業者在埔里南港溪上游的集水區申設業廢棄物掩埋場，將嚴重影響飲用水、灌溉水及破壞當地筊白筍農作物生長與保育魚類等生態環境，縣府進行興辦事業計畫審查，會辦農水署等中央相關單位意見時，這些單位即都表達反對立場，況且國際上因地震等因素，導致掩埋場滲漏破壞生態環境的案例不勝枚舉，盼縣府能儘速召開公聽會，讓地方民眾參與環評監督，縣府並應在未辦公聽會前，宣示不支持立場。

    陳宜君並在議場播放2019年韓國瑜擔任高雄市長時，面對議員質詢是否贊同馬頭山事業廢棄物掩埋場開發案，韓國瑜公開表達反對態度的影片。陳宜君強調許淑華縣長與韓國瑜院長是好朋友，要求許淑華在埔里設掩埋場這件事情上，也能比照韓國瑜表達自己的看法。

    許淑華則答詢說，保護好山好水是縣府的責任，縣府對每一個業者申請的案件，都會以非常審慎的態度看待，一定會依法辦理。

    針對民間業者在埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，議員陳宜君要求縣長許淑華表達看法。（南投縣議會提供）

    針對民間業者在埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，議員陳宜君要求縣長許淑華表達看法。（南投縣議會提供）

    針對埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，南投縣長許淑華強調會依法審查辦理。（南投縣政府提供）

    針對埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，南投縣長許淑華強調會依法審查辦理。（南投縣政府提供）

