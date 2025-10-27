台中肉品市場改建豬事圓滿公園 廖大乙︰未靜置見光「動物怨靈」不安

台中肉品市場已自2021年停宰今已轉型。（圖：市府提供）

台中非養豬大縣，近日竟爆非洲豬瘟，成台灣破口，由於台中肉品市場營運逾40年，雖自2021年起停宰轉型，但停宰不到1年，市政府隔年就動工啟動「豬事圓滿公園」工程，但屠宰場數十年來殺生無數，聚集不少「動物怨靈」，理想狀態土地應靜置見光3到5年，再推動下一步建設，操之過急再加上豬瘟爆發，讓外界議論紛紛。

台中肉品市場自1980年啟用，2021年10月全面停宰，轉型闢建公園、社宅及商場，其中「豬事圓滿公園」已在去年9月完工啟用。

民俗專家廖大乙今指出，所言不是無稽之談，尤其台中並非養豬大戶，竟成非洲豬瘟破口，促台中市府加速舉辦超度法會，讓「靈安、人安、大家都平安」。

廖大乙說，他以前曾在台中就學，他的姊夫更是台中載運豬隻進屠宰場的貨運業，他以前每逢假期均要當助手，當時他就曾親見當時載豬到台中屠宰場後，豬隻被驅趕下車時均「抵死不從」，趕都趕不動，最後要動用電棒電豬把豬趕下車，豬隻很「靈敏」知道「死期將至」，甚至眼睜睜看到豬隻進場後流眼淚。

廖大乙說，台中肉品市場營運逾40年，雖然已在2021年停宰，但數十年來屠靈無數，聚集許多怨靈，理論上，停宰後的空間要靜置3到5年，才能做下一步打算，類似事件並非無前例，以前台南監獄停用後，也閒置逾3年才有新建設，確保萬事大吉，但台中市卻是在肉品市場停宰隔年，休停不到1年就推動「豬事圓滿公園」開工，操之過急，何來「豬事大吉」。

廖大乙說，台中市並非養豬大戶，卻爆發非洲豬瘟，成台灣防疫破口，根本是其來有自，據他昔日參與載運豬隻的經驗，都有看到肉品市場拜地基主，依習俗行事，問題是，肉品市場停宰後，相關祈福活動也跟著鬆懈，甚至未讓「土地見日」充裕時間，未讓土地曬日3至5年，讓怨靈有足夠時間散去。

廖大乙說，「萬般皆有因」，萬事尊重天地，喊話盧市府趕快亡羊補牢，舉辦大型普度法會，讓肉品市場相關靈安，「寧可信其有」，讓一切儘早「豬事大吉」。

以上為民俗說法 僅供參考

台中肉品市場改建豬事圓滿公園去年已啟用。（資料照）

