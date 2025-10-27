為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「祝您好孕」變「祝您好運」！北市公托中籤率低李柏毅籲改善

    2025/10/27 15:26 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員李柏毅今（27）在民政部門質詢，反映現在公托政策量能低，批評公托抽籤制度已經從「祝您好孕」變成「祝您好運」，期望社會局能夠調整抽籤序位問題，也要增加托嬰服務量能。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員李柏毅今（27）在民政部門質詢，反映現在公托政策量能低，批評公托抽籤制度已經從「祝您好孕」變成「祝您好運」，期望社會局能夠調整抽籤序位問題，也要增加托嬰服務量能。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員李柏毅今（27）在民政部門質詢，反映現在公托政策量能低，批評公托抽籤制度已經從「祝您好孕」變成「祝您好運」，期望社會局能夠調整抽籤序位問題，也要增加托嬰服務量能。此外，他也呼籲，公托經營不利，市府仍需收取回饋金，希望社會局研議讓公托不用繳回饋金，「不如讓孩子吃好一點」；社會局回覆，因涉及市府自治法規一致性，後續將再行研議。

    李柏毅說，北市推出「祝你好孕」政策鼓勵生育，現在生了孩子後，家長卻需要「祝您好運」才能夠將孩子送入公托機構。他指出，公托民營托嬰中心服務量能有1960人，但是候補人數卻超過3千人。

    李柏毅也對公托的收托順序與名額提出質疑，說現在收納有一定比例，卻有名額限制，根本沒有序位問題。他同時呼籲，可以讓托嬰中心周圍的里有抽籤資格。

    社會局長姚淑文答覆，公托建設和量能若要提高，需要找適合的場地和餘裕空間，會再努力。

    另，關於公辦民營托嬰中心委託經營部分，因考量前期經營尚未穩定（收托人數、收費盈虧等），故報府免簽回饋金，評估公辦民營托嬰機構營運狀況漸趨穩定，仍應遵守委託經營自治條例之規定，故自112年重新招標案件或新開辦的於契約內納入，採分級收取回饋金機制，模式為年度盈餘20萬以上，收取5%；未達20萬，不予收取。

    李柏毅則說公托需要許多成本投入，已經難以盈利，卻需要繳5%回饋金給市府，希望社會局可以研議讓公托不需繳回饋金，「不如讓學生吃好一點」；社會局回覆，是否改為免收權利金，因涉及市府自治法規一致性，故後續將再行研議。

