林口新莊車程節省約20分！國一五股交流道增設北出匝道今下午4點通車

「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，其中，北出匝道提前1年半完工，高公局宣布今下午4點通車。（記者黃政嘉攝）

新北市政府與交通部高速公路局共同推動「國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程」，其中，跨過楓江路的北出匝道提前1年半完工，高公局宣布今下午4點通車，從新北市林口到新莊地區將可節省20分鐘。

行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜今早一同視察五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，高公局長陳文瑞進行簡報時表示，五股交流道的交通量是全國交流道排名第五，五股交流道壅塞主因是從交流道下來的車流交織，且楓江路有紅綠燈號誌，造成車輛回堵，五股交流道北出匝道今完工，不僅五股北出往新莊的時速從35.4公里提升至47.4公里，速率提升3成，加上增設的北出匝道跨過楓江路，地區車流量也減少2成9；泰山轉接道至北出匝道改善工程，原定2027年4月完工，在施工團隊日夜趕工，提前通車。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，五股交流道是大台北地區重要交通節點，歷任院長及地方政府皆特別重視，此次新增北出匝道完工通車後，將可有效分散交通流量，讓五股、蘆洲、新莊、三重等用路人更加順暢；本工程歷經7次流標後，感謝施工團隊日以繼夜提前完成工程，展現中央與地方合作成果，也象徵公共建設效率的提升。

卓榮泰也說，明年5月全球矚目的淡江大橋將完工，還有國1林口交流道改善、五堵至汐止路段拓寬、國3增設金城交流道及中和交流道改善等重大工程，都是中央與地方協力推動的交通建設。

侯友宜表示，北出匝道今下午4點通車，預計新五路從中港西路到楓江路區域的南向路段可減少20%的車流量，也可減少國道的壅塞。北入匝道預計2027年10月份完工，五股交流道的壅塞將大幅減少，也會銜接台64、65快速道路，讓新北交通路網的心臟地方非常順暢。

五股交流道增設北出匝道今下午4點通車。（記者黃政嘉攝）

行政院長卓榮泰與新北市長侯友宜今早一同視察五股交流道增設北入及北出匝道改善工程。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法