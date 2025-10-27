非洲豬瘟第一階段守住 杜文珍：梧棲豬場管制清消沒做好

中央前進應變所指揮官杜文珍出示台中梧棲養豬場髒亂畫面。（農業部提供）

台中梧棲1處養豬場確認出現非洲豬瘟（ASF）疫情，中央前進應變所指揮官杜文珍今天表示，經防疫第一輪監測採樣通報，只有台中（梧棲）這場有案例，其餘化製廠、屠宰場、豬場皆未驗出外溢情形，第一階段守住了疫情，可以稍稍放心，但不能全部放鬆。

杜文珍在非洲豬瘟中央前進應變所，出示2張梧棲養殖場照片，畫面中，豬舍通道狹小髒亂，採樣專員穿著藍色全身防護衣，以棉花棒採驗載運死豬木板，外觀骯髒不堪。

杜文珍說，梧棲案例場人員管制很不好，有人進進出出，非洲豬瘟雖不會感染人類，但人類卻可能成為豬瘟機械性攜帶媒介，呼籲民眾管制期間不要好奇進入豬場；另外，豬場清消做得不好，非洲豬瘟病毒對環境有很大抵抗力，會透過老鼠及小動物傳染，豬場環境做得不好要改善。

台中市長盧秀燕答覆說，豬瘟病毒有潛伏期，要守住第二輪餵食廚餘養豬場，同時第一輪檢驗再查訪、再加嚴，禁止餵廚餘，豬戶要上傳餵食空桶照片，環保局也要人盯桶、人盯場，每天開視訊拍豬舍狀況。

梧棲養豬場清消做得不好，非洲豬瘟病毒對環境有很大抵抗力，會透過老鼠及小動物傳染。（農業部提供）

