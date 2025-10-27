台中非洲豬瘟偵辦進度曝 檢方澄清：尚未傳訊王姓獸醫佐

台中市長盧秀燕（中）召開防疫記者會。（記者黃旭磊攝）

針對有報導「涉台中梧棲非洲豬瘟案的王姓獸醫佐今到案」，台中地檢署今（27）日澄清，目前尚未傳訊王姓獸醫佐，也未如報載另分案偵辦，中檢強調，該案早於本月22日依剪報程序分「他」字案偵查，翌日已傳喚梧棲豬農陳姓父子釐清案情，後續進度若有重大發展，將統一對外說明，避免外界誤解。

有媒體今報導「涉豬瘟案王姓獸醫佐遭傳喚」，內容指王男因涉非法診斷與通報延誤，被檢方通知到案說明，中檢強調，該署今日並無分案及傳喚動作，目前案件仍由民生專組主任檢察官洪國朝及檢察官康存孝指揮偵辦中。

台中梧棲區一處養豬場日前驗出豬隻非洲豬瘟病毒核酸陽性，成為國內首例疑似案例，為防止疫情擴散，場內共195頭豬隻已預防性撲殺，中檢於22日依剪報分「他」字案偵查，次日（23日）即傳喚養豬場陳姓負責人及其兒子，以證人身分到案說明，訊後諭知請回。

檢察官並於23日前往台中市動物保護防疫處調取相關資料，指揮法務部調查局台中市調查處、保七總隊及中檢重案支援中心檢察事務官，追查該養豬場豬隻近期流向及銷售網絡，並赴現場勘驗、保全證據。

至於外界關注的「王姓獸醫佐」身份，台中市農業局證實，該人並無正式獸醫師執照，僅具「獸醫佐」資格，初步了解，陳姓豬農在豬隻出現病徵時曾以電話向王男請教，並自行投藥處理，直到死亡情況持續才通報防疫單位，是否違反《動物傳染病防治條例》，仍待檢調深入釐清。

