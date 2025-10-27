為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰山獅王文化節11月登場 跳樁、園遊會、祈福遶境、抽好禮一次滿足

    2025/10/27 15:13 記者羅國嘉／新北報導
    今（27）日記者會於顯應祖師泰山巖廟埕舉行，現場公布參賽獅團名單，並由高樁舞獅團敬獻顯應祖師，祈求賽事順利成功。（記者羅國嘉攝）

    新北市泰山獅王文化節將於11月1日在泰山綜合體育館登場，今年以「科技×文化」為主題，融合傳統技藝與創新互動，推出虛擬代言人「獅寶Vtuber」，並結合高樁跳獅競賽、園遊會、短影音比賽與祈福遶境等活動，打造科技融入民俗的新樣貌。活動匯聚全國頂尖獅團角逐獅王寶座，預料將掀起最激烈的王者對決，為民眾帶來震撼與感動。

    今（27）日記者會於顯應祖師泰山巖廟埕舉行，現場公布參賽獅團名單，並由高樁舞獅團敬獻顯應祖師，祈求賽事順利成功。隨後登場的「泰山太鼓團」震撼演出，更為今年獅王文化節揭開序幕，展現地方文化的磅礡氣勢。最受矚目的「高樁跳獅比賽」將於主活動日登場，全國知名團隊同場競技，包括締造五連霸紀錄的「基隆長興呂師父龍獅團」、台中「大鵬龍獅戰鼓團」、台灣藝權龍獅體育會，以及來自南台灣的「動魄武集戰鼓醒獅團」等，共同爭奪獅王寶座。

    活動當天也推出「新北幣」優惠券，只要完成粉專追蹤任務即可領取100元電子優惠券，可於園遊會攤位使用。現場將延續人氣活動「獅在有趣」系列體驗，包括創意獅頭DIY、絹印袋你玩DIY、文創市集、美食餐車及親子舞獅互動等，讓民眾親手體驗傳統技藝的樂趣。此外，泰山巖更準備1000碗平安餐，免費分送給民眾，祈願平安健康。

    活動壓軸「看舞獅・抽大獎」只要完成任務就能參加抽獎，最大獎為Apple iPad Air，還有AirPods Pro與行動電源等好禮。另外，祈福遶境則訂於11月7日（農曆9月18日）舉行，大花獅將與參賽團隊一同拜壽祈福。

    新北市泰山獅王文化節將於11月1日在泰山綜合體育館登場，今年以「科技×文化」為主題，融合傳統技藝與創新互動，推出虛擬代言人「獅寶Vtuber」，並結合高樁跳獅競賽、園遊會、短影音比賽與祈福遶境等活動，打造科技融入民俗的新樣貌。（記者羅國嘉攝）

    今（27）日記者會於顯應祖師泰山巖廟埕舉行，現場公布參賽獅團名單，並由高樁舞獅團敬獻顯應祖師，祈求賽事順利成功。（記者羅國嘉攝）

