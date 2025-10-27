嘉義縣將全面禁用廚餘養豬 改由黑水虻及焚化廠處理

嘉義縣有部分廚餘將由鹿草焚化廠處理。（記者林宜樟攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，嘉義縣有234場養豬場共32萬8千頭豬隻，其中有4場養豬場用廚餘養豬，縣府今天召開「第2次非洲豬瘟災害應變中心工作會議」，會中決議嘉義縣全面禁用廚餘養豬，嘉義縣環境保護局將依法辦理公告程序，近日發布，廚餘將由黑水虻廚餘全循環中心及鹿草焚化廠處理，農業處將啟動輔導措施協助業者轉型。

縣府農業處表示，嘉縣共有4場經環保署核准再利用的廚餘養豬場，場數占比全縣1.7%，至今年5月底飼養總數約3360頭；今天會議決議全面禁用廚餘養豬，研議編列經費輔導業者轉型，並將彙整豬農意見向中央呈報，包含協助建置冷凍庫，可將病死豬保存於冷凍庫，避免露天棄置造成環境污染與異味問題，以及禁宰禁運令解除後，應協助穩定豬價。

嘉縣環保局說，嘉義縣廚餘來源大致分為2類，第1類為軍營、監獄、校園的廚餘，破碎脫水後送至黑水虻廚餘全循環中心處理；第2類為清運業者至各地契約單位蒐集的廚餘，原先交給養豬場，如今禁用廚餘養豬後，清運業者依然按照合約收廚餘，但改送至鹿草焚化廠，兩處均有足夠量能處理廚餘。

嘉義縣家畜疾病防治所指出，已設置24小時防疫專線及養豬戶LINE群組以利即時通報，全縣養豬場均已完成第1輪疫情調查，狀況良好；縣內4場廚餘高風險豬場也已完成現場訪視與採樣送驗，檢驗結果均為陰性；家畜所每日監看死亡畜禽化製流向系統，並要求化製車司機即時回報異常；消毒車在巡迴作業時亦同步觀察畜牧場狀況並回報。若嘉義縣出現非洲豬瘟疫情，將依防疫手冊立即啟動應變機制，組成防疫工作小組進行採樣、撲殺與消毒，並依規定於場內或指定地點掩埋處理。

翁章梁說，中央日前宣布全國豬隻禁宰禁運，已責成警察局加強稽查，若發現運送豬隻車輛應即刻攔查並依法開罰；廚餘養豬部分已決議全縣禁用，待環保局發布公告後正式實施。

嘉義縣部分廚餘將由黑水虻廚餘全循環中心處理。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣非洲豬瘟災害應變中心工作會議決議全面禁止廚餘養豬。（嘉義縣政府提供）

