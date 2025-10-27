為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠鬣蜥有弱點 台南捕捉數翻倍阻絕入侵市區

    2025/10/27 14:38 記者蔡文居／台南報導
    這隻長達7、80公分的巨大綠鬣蜥入侵民宅被捕，與小朋友的肩齊高。（鄭琨諺提供）

    這隻長達7、80公分的巨大綠鬣蜥入侵民宅被捕，與小朋友的肩齊高。（鄭琨諺提供）

    外來種的綠鬣蜥繁殖快又幾乎沒有天敵，族群數快速擴散。台南市今年迄今已捕獲了2萬多隻綠鬣蜥，數量為去年的2倍，其中半數以上都集中在二仁溪、竹溪及南山公墓一帶。南市農業局森保科長朱健明表示，今年綠鬣蜥的移除策略，採集中人力定點捕捉，利用夜間綠鬣蜥不太會移動的弱點，集中人力在南山公墓捕捉，已成功築起防線，阻絕綠鬣蜥入侵台南舊城區。

    台南市安南區公學路2段附近一戶民宅，昨晚通報一隻長達7、80公分的碩大綠鬣蜥入侵住家，住戶當場嚇了一大跳，民眾擔心綠鬣蜥愈來愈多，入侵民宅事件恐層出不窮。

    朱健明表示，其實綠鬣蜥入侵民宅的案件並不多，南市今年至10月為止，已捕獲了2萬多隻，遠多於去年全年的1萬2千多隻，數量翻倍，而且絕大多數的綠鬣蜥都在野外被捕獲，成功攔阻其進入市區，只有少數是在民宅捕獲的案例。

    朱健明表示，今年綠鬣蜥的移除策略為採集中人力在熱點區域定點捕捉，執行頗具成效，因此捕獲的數量也倍增。綠鬣蜥有一特點，晚上不太會移動，因此很容易捕捉，目前人力一直集中在南山公墓、竹溪及二仁溪等一帶捕捉，捕獲的數量多達1萬多隻，佔今年捕捉數量的半數以上。民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。（14:53更新）

    台南市今年迄今已捕獲了2萬多隻綠鬣蜥，數量翻倍。（鄭琨諺提供）

    台南市今年迄今已捕獲了2萬多隻綠鬣蜥，數量翻倍。（鄭琨諺提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播