綠鬣蜥有弱點 台南捕捉數翻倍阻絕入侵市區

這隻長達7、80公分的巨大綠鬣蜥入侵民宅被捕，與小朋友的肩齊高。（鄭琨諺提供）

外來種的綠鬣蜥繁殖快又幾乎沒有天敵，族群數快速擴散。台南市今年迄今已捕獲了2萬多隻綠鬣蜥，數量為去年的2倍，其中半數以上都集中在二仁溪、竹溪及南山公墓一帶。南市農業局森保科長朱健明表示，今年綠鬣蜥的移除策略，採集中人力定點捕捉，利用夜間綠鬣蜥不太會移動的弱點，集中人力在南山公墓捕捉，已成功築起防線，阻絕綠鬣蜥入侵台南舊城區。

台南市安南區公學路2段附近一戶民宅，昨晚通報一隻長達7、80公分的碩大綠鬣蜥入侵住家，住戶當場嚇了一大跳，民眾擔心綠鬣蜥愈來愈多，入侵民宅事件恐層出不窮。

朱健明表示，其實綠鬣蜥入侵民宅的案件並不多，南市今年至10月為止，已捕獲了2萬多隻，遠多於去年全年的1萬2千多隻，數量翻倍，而且絕大多數的綠鬣蜥都在野外被捕獲，成功攔阻其進入市區，只有少數是在民宅捕獲的案例。

朱健明表示，今年綠鬣蜥的移除策略為採集中人力在熱點區域定點捕捉，執行頗具成效，因此捕獲的數量也倍增。綠鬣蜥有一特點，晚上不太會移動，因此很容易捕捉，目前人力一直集中在南山公墓、竹溪及二仁溪等一帶捕捉，捕獲的數量多達1萬多隻，佔今年捕捉數量的半數以上。民眾如果發現綠鬣蜥蹤影，可撥打綠鬣蜥通報電話：0989100919、0912354463，只要接獲通報會立刻派員處理。（14:53更新）

台南市今年迄今已捕獲了2萬多隻綠鬣蜥，數量翻倍。（鄭琨諺提供）

