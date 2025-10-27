新北金手出征全國賽 教育局導入正念訓練強化心理韌性

114學年度全國高級中等學校技藝競賽即將登場，新北市教育局今（27）日舉行「金手閃耀、新北榮耀」授旗典禮。（記者羅國嘉攝）

114學年度全國高級中等學校技藝競賽即將登場，新北市教育局今（27）日舉行「金手閃耀、新北榮耀」授旗典禮，超過300名師生集結為代表隊壯行。今年新北不僅以全國最高規格培訓，更將「心理韌性訓練」納入課程，透過正念技巧穩定臨場表現。

教育局長張明文指出，在競賽壓力日益升高的時代，心理素質已成為關鍵競爭力。新北市首度與台灣正念發展協會合作，推出「正念穩心術6大招攻略」，專為技職選手量身設計。教材以漫畫情境搭配QR Code音檔，引導學生透過呼吸覺察、情緒停看聽、專注回中心等技巧練習，學習調節壓力、穩定表現。這也是全國第1本「技職選手專屬正念訓練手冊」，每位新北代表隊選手人手1冊，象徵技職教育邁入「心理×技能」雙軌培訓新時代。

代表新北出征的三重商工選手彭雅蓓表示，能披上新北戰袍是無上的榮耀，「正念訓練讓我在緊張時能穩住節奏、重新聚焦，感覺自己不是孤單作戰，而是整座城市都在背後支持我」；參與教材研發的瑞芳高工孫煜翔、李威瑱也分享，透過正念練習學會觀察情緒變化，不再被壓力左右，「心穩了，手也就穩了，這將是我們奪牌的關鍵武器」。

教育局表示，新北技職教育成果長年亮眼，近2年在汽車修護、電腦修護、機器人等項目屢奪全國第一，112學年度金手數高居全國之冠，113學年度獲獎數更領先北北基桃。市府也將金手第1名獎金自2萬元提高至10萬元，指導教師加碼1萬元，並提供國際見學機會，以最高規格支持技職師生。市府期勉選手以最佳狀態出賽，讓新北金手再度閃耀全國舞台。

今年新北不僅以全國最高規格培訓，更將「心理韌性訓練」納入課程，透過正念技巧穩定臨場表現。（記者羅國嘉攝）

