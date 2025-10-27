為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    悚！台中肉品市場獸魂碑一度傳消失 旋即爆發非洲豬瘟疫情

    2025/10/27 15:17 即時新聞／綜合報導
    日治時期台中屠宰場獸魂碑，如今被忽視棄置在工地角落。（圖擷自文史工作者部落格）

    日治時期台中屠宰場獸魂碑，如今被忽視棄置在工地角落。（圖擷自文史工作者部落格）

    台中肉品市場改建為「豬事圓滿公園」，原址日治時期台中屠宰場流傳下來的獸魂碑一度傳出消失，後來被發現棄置社會住宅工地角落，被廢棄物、雜草覆蓋，無獨有偶，梧棲養豬場爆發震撼全國的非洲豬瘟疫情，其間的巧合令人發毛，引發地方議論與聯想。

    文史工作者表示，日治時期台中屠宰場位於現今的台中市西區民龍里，獸魂碑基座目前還留在當地，碑體本身則隨著屠宰場1979年被電宰場取代後，遷移至北屯區的台中肉品市場內。

    台中肉品市場用地後來有一部分被改建為「豬事圓滿公園」，已於2022年啟用；一部分則正在興建社宅，目前尚未完工，而在原本肉品市場內的獸魂碑，竟被棄置在工地角落，被雜草、廢棄物、灌木叢環繞，若不仔細找很難發現。

    事實上，「老台中的懷舊記憶」臉書社團，2023年就曾揭露獸魂碑被工地圍籬包住，讓不少人驚呼原來市區還有獸魂碑，由於位於工地內很難看到。

    另外，獸魂碑左下角原本刻著「台中州長竹下豐次書」，在國民黨林柏榕主掌市政時改成「台中市長林柏榕題」，讓網友感嘆「塗抹歷史！難怪林柏榕在市長任內災害不斷」，而獸魂碑被揭露棄置在角落後，沒過多久就出現非洲豬瘟，不禁讓人有所聯想。

    以上為民俗說法 僅供參考

    台中肉品市場停宰改建公園 外界議論未靜置見光讓「動物怨靈」不安

    獸魂碑遷移到台中肉品市場的原本模樣。（圖擷自「老台中的懷舊記憶」臉書公開社團）

    獸魂碑遷移到台中肉品市場的原本模樣。（圖擷自「老台中的懷舊記憶」臉書公開社團）

    台中肉品市場後來有一部分改建為「豬事圓滿公園」，已於2022年啟用。（資料照）

    台中肉品市場後來有一部分改建為「豬事圓滿公園」，已於2022年啟用。（資料照）

    台中肉品市場一部分改建成社宅，還在施工中，獸魂碑就位於工地內。（資料照）

    台中肉品市場一部分改建成社宅，還在施工中，獸魂碑就位於工地內。（資料照）

    台中肉品市場土地規劃。（台中市建設局提供）

    台中肉品市場土地規劃。（台中市建設局提供）

    圖 圖
    圖 圖
