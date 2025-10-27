丹娜絲颱風釀嘉縣災損 議員要求加速發放慰助金

丹娜絲颱風造成嘉義縣許多房屋受損。（資料照）

丹娜絲颱風帶來狂風造成嘉義縣嚴重災損，許多民宅屋頂受損，縣議會今天召開臨時會，多位議員質詢說，仍有不少民眾尚未領到慰助金，要求縣府加速發放；縣府回應，慰助金至今已核撥2億6945萬2500元，核撥率為96.8%，申復案件共482件，申復救濟期限至11月30日，呼籲尚未辦理申請的受災居民，儘速完成相關手續。

嘉義縣府災後配合內政部頒訂「丹娜絲風災家園復原慰助金專案作業規定」，訂定慰助金相關實施計畫，至今受理15431件申請，各鄉鎮市公所已檢視14064件，完成送件13599件，已核撥13161件。

縣議員翁聰賢說，他接到鄉親反映，申請慰助金後，向各單位洽詢何時可領取，但回應時程卻不一致，丹娜絲颱風至今已超過3個多月，他要求縣府要加速發放各項補助、慰助金，並檢討相關流程進行改善；縣議員黃金茂也說，縣府應協助公所人員，讓第一線人員能有依據，並加速審核。

縣議員王啓澧說，縣府應加強宣導申復案件期限，民眾若有需求，可趕緊申復；縣議員李國勝說，災民受損欲哭無淚，承辦人員要有同理心，儘速讓災民能夠有所補貼；縣議員詹琬蓁說，嘉縣商家及市場攤位生財器具因災受損每家援助1萬元的案件，8月25日就開始申請，但已過2個月，許多商家仍在等待援助金核撥。

縣長翁章梁說，已要求完成申請的案件在5天至1週內完成撥款，若是申復案件，需由縣府再進行確認，並由經發處協助、輔導各公所審核案件，加速流程。

縣府經發處長李雅萍表示，慰助金申請期限已於9月18日截止，但縣府接獲部分民眾反映，因遭遇「不可歸責於自己之事由」，導致未能於期限內申請，請民眾於11月30日前至各鄉鎮市公所申辦，申復案件由縣府先進行審核，若有疑義，將再會同公所、建築師公會人員進行現勘；商家及市場攤位援助金部分，受理1500多件，日前經濟部已與縣府簽訂協議，本週將向中央請款，待經費核撥後辦理發放。

