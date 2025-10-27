為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲颱風釀嘉縣災損 議員要求加速發放慰助金

    2025/10/27 14:32 記者林宜樟／嘉義報導
    丹娜絲颱風造成嘉義縣許多房屋受損。（資料照）

    丹娜絲颱風造成嘉義縣許多房屋受損。（資料照）

    丹娜絲颱風帶來狂風造成嘉義縣嚴重災損，許多民宅屋頂受損，縣議會今天召開臨時會，多位議員質詢說，仍有不少民眾尚未領到慰助金，要求縣府加速發放；縣府回應，慰助金至今已核撥2億6945萬2500元，核撥率為96.8%，申復案件共482件，申復救濟期限至11月30日，呼籲尚未辦理申請的受災居民，儘速完成相關手續。

    嘉義縣府災後配合內政部頒訂「丹娜絲風災家園復原慰助金專案作業規定」，訂定慰助金相關實施計畫，至今受理15431件申請，各鄉鎮市公所已檢視14064件，完成送件13599件，已核撥13161件。

    縣議員翁聰賢說，他接到鄉親反映，申請慰助金後，向各單位洽詢何時可領取，但回應時程卻不一致，丹娜絲颱風至今已超過3個多月，他要求縣府要加速發放各項補助、慰助金，並檢討相關流程進行改善；縣議員黃金茂也說，縣府應協助公所人員，讓第一線人員能有依據，並加速審核。

    縣議員王啓澧說，縣府應加強宣導申復案件期限，民眾若有需求，可趕緊申復；縣議員李國勝說，災民受損欲哭無淚，承辦人員要有同理心，儘速讓災民能夠有所補貼；縣議員詹琬蓁說，嘉縣商家及市場攤位生財器具因災受損每家援助1萬元的案件，8月25日就開始申請，但已過2個月，許多商家仍在等待援助金核撥。

    縣長翁章梁說，已要求完成申請的案件在5天至1週內完成撥款，若是申復案件，需由縣府再進行確認，並由經發處協助、輔導各公所審核案件，加速流程。

    縣府經發處長李雅萍表示，慰助金申請期限已於9月18日截止，但縣府接獲部分民眾反映，因遭遇「不可歸責於自己之事由」，導致未能於期限內申請，請民眾於11月30日前至各鄉鎮市公所申辦，申復案件由縣府先進行審核，若有疑義，將再會同公所、建築師公會人員進行現勘；商家及市場攤位援助金部分，受理1500多件，日前經濟部已與縣府簽訂協議，本週將向中央請款，待經費核撥後辦理發放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播