100輛YouBike2.0E加入竹市行列 通勤便利又省力

新竹市政府引進100輛YouBike2.0E自行車加入營運。（記者蔡彰盛攝）

新竹市政府引進100輛YouBike2.0E自行車加入營運，讓市民通勤省時更便利，竹市目前已設置109個YouBike站點，全市共有1655輛公共自行車，每月平均約有18萬人次使用，明年將「站加倍、車加量」，持續擴大低碳運輸量能，整合YouBike、電動先導公車、人行空間及校園通學步道等，逐步與未來大新竹輕軌路線銜接，培養市民使用低碳運輸的習慣。

交通處表示，YouBike2.0E與YouBike2.0共用車柱，車輛配置高容量鋰電池，滿電時，平路最多可騎乘80公里；時速超過25公里時停止電力輔助，確保騎乘者與路人安全。YouBike2.0E可提供即時、流暢的電力輸出，輔助體能較弱的高齡者、有長程距離騎行需求者、騎乘不同地形路段吃力者皆可舒適騎乘，完成短程通勤或觀光行程並享受優質的騎乘體驗。

請繼續往下閱讀...

交通處補充，為便利民眾規劃行程，可多加利用YouBike2.0官網與YouBike2.0的App查詢電輔車車輛電量，若於現場租借時，民眾可藉由悠遊卡、一卡通掃碼，點選車機面板並靠卡或掃碼辨識租車，可透過車機螢幕立即瞭解剩餘電池用量。騎乘中YouBike 2.0E車機螢幕會依電量出現提醒，若騎乘中電量低於20%，車機螢幕會顯示請儘速還車；若騎乘時電量低於5%，將無電力輔助，但仍可正常騎乘與還車。

交通處提醒，騎乘前可免費投保公共自行車傷害險，目前投保比率已超過9成。此外，今年4月1日起已實施騎乘YouBike2.0E車輛務必投保公共自行車傷害險，市民朋友可透過App或YouBike官網登入，勾選同意加入公共自行車傷害險，即可免費投保，才可於新竹市、新竹縣及苗栗縣自由租借騎乘YouBike2.0E，結合城市通勤綠廊、暢遊縣市美景。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法