教育部邀比利時教育官員訪台 加強台比數位教育合作

比利時佛拉蒙大區教育暨訓練部主任Hamid_Riffi（後排左5）參訪新北市介壽國小，了解數位融入教學情況。（圖由教育部提供）

教育部主動出擊，為推動我國與比利時數位教育合作交流，教育部邀請比利時佛拉蒙大區教育暨訓練部數位躍進中心主任Hamid Riffi近日來訪我國，政策顧問Toon Beens隨同來台參訪，加強台比在數位教育的交流合作。

教育部國際司科長郭玲如說明，近年台比學術交流熱絡，教育部今（2025）年提供2名台灣獎學金與18名華語文獎學金予比利時學生，目前比利時留學台灣學生184人，我國留學比利時學生271人、留歐人數排名第10，未來教育部將持續深化台比教育合作，透過師生互訪及交流，培育具國際視野及專業知能之未來青年。

請繼續往下閱讀...

郭玲如表示，數位躍進中心是比利時佛拉蒙大區於2020年開始執行的教育振興計畫之一，目的在於提升義務教育階段學校的數位化程度，提供全面的資訊與通訊技術（ICT）基礎建設、政策支持、教師數位能力與資安保障，作為比利時數位教育核心推動單位，該中心承擔學校諮詢與經驗分享的角色，與相關夥伴緊密合作。

今年5月6日教育部與比利時佛拉蒙大區教育暨訓練部合辦「台佛數位教育政策視訊交流會」，聚焦人工智慧（AI）與資訊安全於教育領域之應用，雙方分享AI課程發展、教師培訓、資安防護與數位素養推動成果；教育部國際司長李毓娟則於今年6月赴比利時參與台比高教論壇，曾拜會主任Riffi，雙方樂見台比教育交流持續升溫，透過此次邀訪來台交流，除了促進比利時佛拉蒙大區與我國教育部、大學、高中及小學師生交流，瞭解我國教育現場數位教育執行情形，並可促進兩國數位教育政策及數位教育課程交流與分享。

Riffi表示，感謝教育部的邀訪，讓他能更深入瞭解台灣數位教育政策與各級學校教育現場，與教育部建立更緊密關係，也對台灣的大學、高中及國小數位教育發展印象深刻，未來該部將持續與台灣合作，推動數位教育交流。

郭玲如表示，教育部將持續與比利時佛拉蒙大區教育暨訓練部，進行交流有關數位教育政策及執行經驗，以建立緊密合作關係。

教育部國際司長李毓娟（左）代表接待比利時佛拉蒙大區教育暨訓練部主任Hamid_Riffi（右），加強台比數位教育合作。（圖由教育部提供）

