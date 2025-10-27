國一五股交流道新增北出匝道提前1年半完工 今下午4點通車

國道1號五股交流道北出匝道今天下午4點正式通車。（圖擷自陳世凱臉書）

行政院長卓榮泰今天主持國道1號五股交流道增設北出匝道完工通車典禮表示，工程提前1年半完工，顯示中央地方合為一心，就能趕快把事情做好，這才是大家共同的期待。

卓榮泰今天在交通部長陳世凱、新北市長侯友宜及民進黨立委蘇巧慧、林淑芬、吳秉叡及國民黨立委洪孟楷等中央及地方民代陪同下，主持五股交流道增設北出匝道工程完工通車典禮。

高速公路局長陳文瑞簡報指出，五股交流道交通壅塞及平面車流回堵等5大原因下，經市府建議及分擔經費下，進行「國道1號五股交流道增設北匝道出入改善工程」，泰山轉接道至北出匝道，原預定116年4月完工，在施工團隊日夜趕工，提前1年6個月通車。

卓榮泰表示，從中國2018年開始發生非洲豬瘟時，歷屆行政院，從賴清德、蘇貞昌、陳建仁等人嚴格的把關，才讓台灣變成沒有三大豬瘟的安全的地方，這次疫情，他就向蘇貞昌請益許多。

他表示，北出匝道也是從蘇貞昌、陳建仁等人的核定與經驗，才能減少很多的摸索及嘗試錯誤。因此，無論事件一開始大家用什麼心情來對待，總之，很快的整合起來，中央地方合為一心，就能趕快把事情做好，這個才是大家共同的期待。

卓榮泰表示，後續有淡江大橋明年5月通車，以及推動林口交流道增設匝道、汐止至五堵拓寬及國3中和到土城的金城交流道等工程陸續完成後，大台北地區的交通串聯會更順暢，以及有更好更新的城市風貌。

卓榮泰強調，淡江大橋的完工，是向全世界來做很好的宣示，給全世界再一次看清台灣，也再一次珍惜2300萬人在這裡，無論從軟實力、從工程、從文化、從各種建設，為中華民國台灣在這裡建設起來的一個國家的基礎力量，重新再一次的認定中央地方過去以來到現在長久合作的成績。

侯友宜表示，北出匝道下午4時通車，預計新五路從中港西路到楓江路區域的南向路段，可以減少20%的車流量，也可以減少在國道上面的壅塞。北入匝道預計116年10月完工，屆時，五股交流道的壅塞就會大幅的減少，銜接台64、台65快速道路，可讓新北交通心臟的五股交流道路網非常順暢。

