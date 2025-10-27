食物浪費半數集中餐廳、消費者 環境部辦惜食競賽設計教案與料理

環境部舉辦「首惜廚師競賽」活動，今年教案組由金門縣代表隊獲勝，展演「人人都是『食光機』」教案，教會學生從營養午餐剩食來面對糧食問題與氣候變遷。（環境部提供）

非洲豬瘟疫情導致全國廚餘禁止餵豬，廚餘去化頓成難題，環境部重申，據聯合國調查，食物浪費有半數是在餐廳與消費者端，故近年持續推動「惜食環境教育」，並舉辦「首惜廚師競賽」等，盼從根本減少廚餘，如今年獲獎的金門縣代表隊便設計「人人都是『食光機』」教案，引導學生觀察營養午餐廚餘，培養知識與同理心。

環境部表示，根據聯合國報告指出，有3分之1的食物會在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費，且超過50％的食物浪費是集中在餐廳及消費者端，大量食物廢棄物會產生廚餘、溫室氣體排放等環境問題，造成環境負擔。

而今台中爆發非洲豬瘟疫情，過去廚餘有逾6成拿來餵豬，目前已下達全國禁餵政策，廚餘去化成難題；環境部認為，源頭去化才是關鍵，希望從根本減少食物浪費與廚餘，進而減少碳排放，保護環境。「不只是不剩下，而是盡可能完全地發揮食材的用處，把食物的價值最大化」。

如環境部自111年起辦理「首惜廚師甄選活動」，推廣「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、愛地球、吃在地、惜食材、愛分享、愛推廣」的惜食10大行動理念。

其中，今年活動的教案組由金門縣代表隊獲勝，該隊在校園中看到營養午餐剩下很多廚餘，特別設計出「人人都是『食光機』」教案，藉由引導學生從觀察午餐廚餘出發，除了惜食以外，還能學習食物營養、碳足跡等知識，培養孩子面對糧食問題與氣候變遷的同理心及行動力。

料理組則由屏東縣的黃千珊從全國572名參賽者中脫穎而出，獲得「首惜傳說獎」首獎，她跳脫傳統烤雞框架，將芋頭餡料填入雞肉中，再佐以當季苦瓜製作的莎莎醬，呼應「吃全食」、「吃在地」、「食當季」的惜食精神，更在「零廚餘」理念堅持下，將第一道料理剩餘的雞爪，以最簡單的方式融入第二道「貓耳朵番茄湯」中。

環境部第3屆「首惜廚師競賽」持續宣導惜食教育，盼從根本減少廚餘，促進環保。（環境部提供）

