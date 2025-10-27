獨家》農業部平穩豬價 擬解禁後聯合各公會採登記方式秩序出豬

目前全國毛豬禁運禁宰令將到11月7日中午12時，屆時解禁為要穩定豬價，農業部擬採取登記方式讓豬農秩序出豬。（資料照）

台中一廚餘白毛養豬場爆發非洲豬瘟，農業部宣布到11月7日中午12時前，全台豬隻禁宰禁運等配套措施，部長陳駿季也表示，為平穩豬價，將提出配套措施，據了解，為避免讓豬隻一口氣湧到市場，農業部擬採同步解禁，但聯合養豬協會採登記方式，讓豬農秩序出豬。

隨國內爆發非洲豬瘟首例疫情，農業部祭出禁運禁宰、禁用廚餘等配套措施，陳駿季昨表示，為滿足國人所需，將媒合各肉品冷凍公會提供更多冷凍與冷藏豬肉到超市賣場，目前國內豬肉庫存量約6萬公噸，另也準備17萬噸、足供2個月所需的雞肉做為肉品替代來源。

隨禁宰禁運令長達15天，若以禁運禁宰前肉品開市交易日數每天平均2萬頭計算，扣除每週一固定休市，至少有24萬頭毛豬可出貨，屏科大獸醫學系教授林昭男指出，解禁後第一天出豬數量絕對不可一次湧入7、8萬頭毛豬，「這樣豬價一定崩盤。」林昭男表示，若要穩定豬價，農業部一定要精算並協調各業者出豬數量。

據了解，農業部擬聯合養豬協會採用登記方式，讓豬農秩序出豬，已請各肉品市場先行預估11月7日到11日的預訂供應頭數，至於一天預計要出多少頭毛豬，則還在協商，另也協調冷凍肉品公會協調各冷凍肉廠與肉商擴大收購量，預計近日就會舉行協調會議。

冷凍肉品公會前理事長許嘉麟觀察目前冷凍冷藏豬肉市況，目前各來往客戶都有豬肉的需求缺口，但許多冷凍肉品之前配合農業部調控市況，因此各冷凍肉品廠的庫存量都不多，待解禁後，就會加大採購補庫存，但也坦言，目前民眾對豬肉的消費信心有受到疫情影響，但相信只要可有效防堵疫情，加上台灣豬肉品質好，認為找回民眾對台灣豬肉的信心不難。

