外送員急救昏倒路人違規挨罰 笑回「下次仍會救人」網讚：罰單我繳

台中市豐原區1名外送員在送餐途中遇見陌生男子昏倒路邊，憑藉急救員（EMT）證照立即折返施作CPR成功救回一命，卻因之後趕單騎上人行道遭警方開罰。事後他坦然接受處分，並強調「下次還是會救人」，暖心舉動感動大批網友，紛紛留言「我幫你繳罰單」。

綜合媒體報導，這名外送員在臉書社團「豐原好康聯盟（原創正版社團）」發文指出，昨（26日）上午11時30分外送途中，行經豐原交流道附近時發現男子昏迷倒地，他隨即折返，表明自己擁有緊急醫療救護技術員（EMT）證照並出手相救。由於男子胸膛厚實不易按壓，他找到正確位置後跪地進行心肺復甦術，同時請路人協助撥打119。

約1分鐘後，昏倒男子恢復自主呼吸，他確認並非瀕死呼吸後停止CPR，還緊握對方的手安撫情緒，直到救護人員到場協助送醫。不過，因救人耽誤時間，外送員為趕著送餐，行經大洲路時一度騎上人行道，被豐原分局社口派出所員警攔下並依法開罰。他坦言完全理解警方職責，並表示：「我坦然接受，若再遇到一樣的事，我還是會救人。我是EMT，我驕傲。」

貼文曝光後引來網友一片讚譽：「功德無量，財物損失肯定會在無形之中補回來」、「搶救生命，分分秒秒都是救人活命的機會，辛苦您了」、「好心有好報，感謝您伸出援手」、「我當時在現場，是本人打電話叫救護車。如須作證，本人願意可私訊。」

更有不少人表示願意替他繳罰單，但外送員婉拒，強調發文不是為了討拍，而是想傳遞善意與正能量，「罰單我會自己繳」。

