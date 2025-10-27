為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中染非洲豬瘟案例場環境髒亂 呼籲民眾勿靠近

    2025/10/27 14:07 中央社
    台中市政府26日派員到梧棲染疫養豬場，進行環境樣本的採檢。（中央社）

    非洲豬瘟中央前進應變所今天公布台中染疫養豬場的現場照片，農業部次長杜文珍表示，環境清消不佳易孳生老鼠，呼籲民眾不要因好奇進入豬場，避免成為病毒傳播媒介。

    台中梧棲區養豬場檢出非洲豬瘟，25日確認是台灣首例。台中市動保處26日派員重回案例場環境樣品採樣採檢、清潔、消毒，環境採樣的實驗室結果今天會出爐。非洲豬瘟中央前進應變所公布養豬場現場照片。

    杜文珍表示，非洲豬瘟病毒對環境的抵抗力很強，環境清潔好了，消毒效果才會好，但案例場的清消效果不理想。希望把病毒鎖在這個豬場，人員進出要管制，呼籲民眾不要有好奇心，而進出該豬場。

    她說，非洲豬瘟不會感染人，但人會成為機械式攜帶的媒介，這樣的環境會有老鼠、遊蕩的小動物，會造成機械性的攜帶，台中市政府會加強豬場管制，也會輔導畜主做好清消。

    市長盧秀燕也表示，第2輪的清消動作，是否可以請示檢察官，針對辦案需求，現場很多東西可以移動到什麼程度，或能清潔到什麼程度，提供清潔的定義及範圍。

