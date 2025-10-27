為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市水湳、大台中轉運中心被批延宕 交通局：明年上半年竣工

    2025/10/27 13:48 記者蘇金鳳／台中報導
    多位議員批水湳及大台中轉運中心進度延宕。（記者蘇金鳳攝）

    多位議員批水湳及大台中轉運中心進度延宕。（記者蘇金鳳攝）

    台中市有4大轉運中心，多位民進黨議員今天質疑，除了豐原轉運中心已營運，水湳轉運中心、大台中轉運中心都延宕，周邊配套更毫無進展，根本就是執行不力的市府團隊。

    交通局表示，台中轉運中心工程進度已達73.48%；水湳轉運中心工程進度則已達93.287%，兩案工程皆穩定推動中，兩個轉運中心預計2026年上半年竣工。

    市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、陳雅惠、張芬郁指出，台中市重大建設什麼都慢，連運轉中心也如此。

    陳淑華說，盧市府提出水湳轉運中心從25億擴增為39億元，再追加預算到49億元；超過林佳龍時規劃的量體少了1/3，工程造價卻貴了1/4。

    陳淑華說，盧市府宣示大台中轉運中心2025年9月要完工，水湳轉運中心2026年完工啟用，但是現在大台中轉運中心還在蓋，而局長葉昭甫表示，水湳轉運中心明年完工卻變成報竣，盧市府根本就是傲慢玩文字遊戲欺騙市民。

    議員陳俞融指出，市府規劃的四大轉運中心，目前僅有豐原轉運中心在2022年啟用，而水湳轉運中心原定2025年底完工，還延宕至2026年上半年，預算也從原本規畫預算39億，後因要施作包含太陽能板屋頂、發電機、停車場設備、裝修及空調工程等暴增10.5億到總經費49.5億，痛批進度牛步。

    議員謝家宜表示，依照交通局規劃，水湳轉運中心預計2026年完工啟用，可以緩解台中國際會展中心、綠美圖等停車位不足、交通接駁等問題，但台中國際會展中心、綠美圖都開始試營運，水湳轉運中心卻到明年才竣工，啟用不知何時，痛批交通規劃無法跟上重大建設的啟用。

    交通局表示，烏日轉運中心正辦理旅運需求調查報告，正進行至期末報告階段。

    水湳會展中心遭議員批工程延宕。（記者蘇金鳳攝）

    水湳會展中心遭議員批工程延宕。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播