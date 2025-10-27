中市水湳、大台中轉運中心被批延宕 交通局：明年上半年竣工

多位議員批水湳及大台中轉運中心進度延宕。（記者蘇金鳳攝）

台中市有4大轉運中心，多位民進黨議員今天質疑，除了豐原轉運中心已營運，水湳轉運中心、大台中轉運中心都延宕，周邊配套更毫無進展，根本就是執行不力的市府團隊。

交通局表示，台中轉運中心工程進度已達73.48%；水湳轉運中心工程進度則已達93.287%，兩案工程皆穩定推動中，兩個轉運中心預計2026年上半年竣工。

市議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、陳雅惠、張芬郁指出，台中市重大建設什麼都慢，連運轉中心也如此。

陳淑華說，盧市府提出水湳轉運中心從25億擴增為39億元，再追加預算到49億元；超過林佳龍時規劃的量體少了1/3，工程造價卻貴了1/4。

陳淑華說，盧市府宣示大台中轉運中心2025年9月要完工，水湳轉運中心2026年完工啟用，但是現在大台中轉運中心還在蓋，而局長葉昭甫表示，水湳轉運中心明年完工卻變成報竣，盧市府根本就是傲慢玩文字遊戲欺騙市民。

議員陳俞融指出，市府規劃的四大轉運中心，目前僅有豐原轉運中心在2022年啟用，而水湳轉運中心原定2025年底完工，還延宕至2026年上半年，預算也從原本規畫預算39億，後因要施作包含太陽能板屋頂、發電機、停車場設備、裝修及空調工程等暴增10.5億到總經費49.5億，痛批進度牛步。

議員謝家宜表示，依照交通局規劃，水湳轉運中心預計2026年完工啟用，可以緩解台中國際會展中心、綠美圖等停車位不足、交通接駁等問題，但台中國際會展中心、綠美圖都開始試營運，水湳轉運中心卻到明年才竣工，啟用不知何時，痛批交通規劃無法跟上重大建設的啟用。

交通局表示，烏日轉運中心正辦理旅運需求調查報告，正進行至期末報告階段。

水湳會展中心遭議員批工程延宕。（記者蘇金鳳攝）

