新型三寶上路！ 電動自行車、滑板車事故增 消基會籲明確納管

近年來台灣道路上多了許多新型態交通工具，其中電動自行車、電動滑板車等日益受到年輕族群歡迎，甚者還有寵物電動車上路，雖這類交通工具輕巧、便利，且低碳環保，但也帶來日益嚴重的交通事故與責任糾紛，消基會呼籲交通部以最快速度修法納管，並結合民間推動與全民教育，確保交通安全。

消基會董事長鄧惟中說明，這類交通工具多是電力驅動，雖符合節能減碳趨勢，但上路缺乏完善法規規範，使用者上路時不知道該遵守哪些規則，發生意外也不知道責任如何分配，亟需社會大眾與政府多加關注。

消基會副董事長陳汝吟則說，台灣現行交通法規相當落後，以電動滑板車或電動輔助自行車為例，2024年有一名台北上班族，騎乘電動滑板車上班，不慎撞上一名長輩，造成該名長輩骨折，警方雖以「慢車不得上路」對該名上班族開罰1200元，但前述案件中，不只該名上班族缺乏正確的交通觀念，也沒有明確的法律規範，受害者家屬也疑惑，既然不能上路，為何店家可以恣意銷售。

陳汝吟也提到，另新北市有2名國中生於放學後騎乘一輛「未掛牌」的微型電動二輪車，雙載並闖紅燈，與一輛機車發生碰撞，造成3人受傷，且因車輛沒有投保強制責任險，導致醫療與後續賠償完全由家長負擔，顯示實務上宣導不足、執法鬆散，許多家長誤以為「這只是電動腳踏車，不需要掛牌」。

消基會秘書長陳雅萍說，「道路交通管理處罰條例」雖有定義「個人行動器具」，並授權地方政府規範證照取得、上路路段等，但現階段地方政府幾乎沒有相關公告，警察也很少針對相關違規、違法行為開罰，發生交通事故後也沒有保險能協助使用者處理。

陳雅萍指出，主管機關應明確納管電動滑板車，訂定速限、設備規格（燈光、剎車）、合法行駛路段，並設定確切實施日期等，並強化微型電動二輪車掛牌與保險稽查，同時借鏡日本，建立「過渡期＋民間合作」模式，結合共享租賃平台與推廣團體，普及守法觀念。

此外，陳雅萍呼籲，應立法強制自行車騎士配戴安全帽、落實夜間燈光檢查，並建立定期設備抽驗機制，並全面檢討標誌標線，避免斷頭路或與機車爭道情況，也要求警方針對自行車與電動車違規確實取締，配合推動教育宣導、定期公布事故統計與責任分析，讓社會檢視政策成效。

