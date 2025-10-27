為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁 > 生活

    澎湖將軍離島環島公路最後一哩路波折不斷 強風共伴效應又夢碎

    2025/10/27 13:43 記者劉禹慶／澎湖報導
    將軍環島公路，再度因強風共伴效應破損。（望安鄉公所提供）

    將軍環島公路，再度因強風共伴效應破損。（望安鄉公所提供）

    澎湖將軍離島環島公路，真的是多災多難，歷經爭取經費不易、2023年杜蘇芮颱風等波折，好不容易完成最後一哩路，但此波風神加上東北季風共伴效應，帶來的強風浪，讓將軍大礁山前方環島公路又壞了，望安鄉公所、澎湖縣議員陳佩真，又必須為籌措修復經費，四處奔波爭取。

    望安鄉轄管人口數最大島嶼－將軍嶼，環島道路全長約7.85公里，已完成7.4公里，剩下最後0.45公里，將軍嶼位在望安島東南東方，為望安鄉6個有人島之一。與望安島間有330公尺的門仔海峽相隔，全島面積1.5578平方公里，居望安鄉第2大。

    人口數居全鄉之首，村內樓房櫛比而立，早期形成如同香港的景觀，又是澎湖船長的故鄉，使得將軍嶼昔日有「小香港」的美譽。特產為文石及珊瑚，目前因開發過度已禁採。近年來由於漁業資源枯竭，曾有船長故鄉美譽的將軍嶼也積極轉型，朝向觀光經濟產業發展，但重要的道路交通建設環島公路，卻是條斷頭公路，原本已完成最後一哩路貫穿全島，此次再因風災損毀。

    風神外圍颱風環流和東北季風「共伴效應」，讓澎湖海運足足停航5天，導致離島望安超商門市貨架空蕩蕩，民生物資緊張，風災過後，經過民生物資搶運，紓解民生物資問題，卻再度傳出將軍環島公路，不堪強風巨浪摧殘，讓居民最後一哩路再度夢碎。

    將軍環島公路最後一哩路夢碎，又要籌措經費。（望安鄉公所提供）

    將軍環島公路最後一哩路夢碎，又要籌措經費。（望安鄉公所提供）

