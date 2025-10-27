最Chill的海島夜！ 小琉球全新品牌活動「小島野台」11/8登場

小琉球首度舉辦的全新品牌活動「小島野台」，將有超過35攤的美食、手作特色市集。（示意圖，屏東縣政府提供）

小琉球每年吸引上百萬觀光人潮，為打造更多元旅遊體驗，屏東縣政府將於下（11）月8日（週六）在小琉球停機坪推出全新品牌活動「小島野台」，邀請金曲歌王蕭煌奇、李浩瑋、全方位藝人郭書瑤、療癒女聲琳誼、黑色旋風郭婷筠及郭家瑋等輪番開唱，還有超過35攤在地美食、街頭藝人與特色市集，並設置小朋友專屬氣墊區，打造最Chill的海島假期。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，小琉球有豐富生態與自然景觀，今年全新品牌活動「小島野台」以開放的停機坪為場域，結合海風與星空，不僅打造最自然的露天音樂會，更首度展出以「小琉球海島意象」為靈感設計的無人機光影秀，邀請旅客們下午2時至晚間10時，一同在夜色與浪聲中，感受屬於小島的浪漫夜晚。

當天活動下午2時開始，將有街頭藝人帶來音樂、魔術及小丑互動表演，同時搭配超過35攤的美食、手作特色市集，為積極響應環保行動、推廣低碳減塑，民眾只要自備「咕咕碗」、「琉行杯」或其他環保餐具至美食攤位消費，即可享折扣優惠。

為延伸活動氛圍，縣府自11月1日起至明（2026）年1月1日，將在小琉球老街區進行光環境佈置，也將推出小琉球一日、二日旅遊行程，讓遊客無論白天、夜晚都能感受到小琉球海島的溫度與魅力。

更多活動資訊可上「小島野台」活動官網、「i屏東~愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或屏東縣政府官網查詢。

小琉球全新品牌活動「小島野台」，將邀請金曲歌王蕭煌奇演出。（屏東縣政府提供）

小琉球全新品牌活動「小島野台」，將邀請郭書瑤演出。（屏東縣政府提供）

