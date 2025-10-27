災區通訊不中斷！民眾免額外付費 災害漫遊要點今起實施

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹（左）27日於立法院交通委員會說明災害漫遊要點。右為NCC平台事業管理處副處長黃天陽。（記者王藝菘攝）

為提升災區通訊韌性，國家通訊傳播委員會（NCC）研擬災害漫遊要點，用戶原屬電信業者基地台若癱瘓，可自其他業者網路連線，繼續語音通話與行動上網。額外衍生費用由電信業者負擔，用戶不必額外付費。NCC表示，要點今天公布實施。

丹娜絲颱風與西南氣流豪雨事件先後重創中南部地區，造成大範圍通訊中斷，雖然業者緊急搶修，部分地區通訊品質不佳，NCC與業者協調試辦災害漫遊服務。9月樺加沙颱風也重創台東，導致2部落斷訊，NCC與業者再次啟動災害漫遊。

為使未來災民通訊不受阻，NCC擬定「啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點」，單一行政區內，任一行動通信電信事業基地台受損達20%，且數量大於5台，並於3日內無法修復達90%，或其他影響災區民眾行動通訊服務的重大情形，由中央災害應變中心指揮官指定NCC通知電信業者啟動災後漫遊程序。

災害漫遊期間衍生的費用，則由電信業者協調，用戶無須支付；若電信業者之間協議有困難，由NCC出面協調處理。

NCC代理主委陳崇樹今至交通委員會備詢。立委李昆澤表示，電信管理法原則禁止國內商業漫遊，不過依災害防治法，中央災害應變中心指揮官得啟動災害漫遊機制，指定NCC請業者啟動災害漫遊機制。衍生費用怎麼辦？會不會建立分級制度？舉例來說，地方政府能否在通訊中斷初期就先行申請，或是災害前就評估災害範圍以預先申請？

陳崇樹表示，NCC參考他國方式擬定要點，並將丹娜絲風災、台東海端經驗納入建討，未來也會滾動檢討。目前參考美國作法，都是屬於事後啟動機制，沒辦法事前就說要漫遊。

費用方面，陳崇樹說明，費用分2部分。第1部分是業者為提供漫遊投入的資本支出，將由丹娜絲特別預算支應；第2部分是電信業者間相互漫遊產生的額外費用，由電信業者拆分，用戶不用額外負擔。

陳崇樹會後受訪表示，災害漫遊適用於中央災害應變中心二級以上開設對應的災情，風災、豪雨、地震都有可能；NCC也與電信業者開了數場會議，取得共識，未來會滾動式檢討。

