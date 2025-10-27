林口幼托有解！文小五確定新設國小 48班國小、8班幼兒園一次到位

南勢國中市府投入17.06億元興建校舍，第一期已啟用並招收七年級學生，第二期工程預計2026年完工。（記者羅國嘉攝）

林口地區人口快速成長，教育需求大增。新北市長侯友宜今（27）日前往南勢國中視察校舍二期工程，宣布市府將在文小五用地新設一所結合教育、托育與社福的全齡國小，規劃48班國小與8班幼兒園，預計2026年啟動籌備、123學年度完工招生，打造兼具環保、科技與社區共融的新世代校園。

侯友宜指出，南勢國中市府投入17.06億元興建校舍，第一期已啟用並招收七年級學生，第二期工程預計2026年完工，將新增普通與專科教室、圖書館、體育館、風雨球場與運動操場，滿足擴班與多元教學需求。此外，校內同步規劃社福大樓，預計2026年底完工，將設置幼兒園、托育中心與托老中心，形成從幼兒到長者的全齡服務體系，落實學校與社區共榮理念。整體工程採綠建築與智慧建築雙標章設計，導入AI智慧教學系統與節能監控技術，打造永續校園新典範。

為紓解林口地區學齡與托育壓力，侯友宜宣布，市府將於文小五用地新設國小，規劃48班國小與8班幼兒園，預計2026年啟動籌備、123學年度完工招生，實踐0至12歲「在地共育」目標，讓孩子就近入學、家長安心托育。

教育局校園工程營繕科長蘇柏宇指出，林口作為新北西北門戶，此次推動南勢國中二期與文小五用地新設國小，將有效緩解學額不足與托育量能問題。未來市府將持續以「智慧、永續、共榮」為策略，打造從幼兒園到高中的優質教育環境。

議員蔡淑君表示，林口地區幼兒就學壓力長期存在，她多次接獲家長陳情，甚至有住在學校對面的家庭，因額滿而無法讓孩子入學。今年質詢時曾點出教育資源規劃上與林口人口成長不符，所以「文小五」學校設立刻不容緩。如今計畫正式落實，讓家長能安心、孩子就近入學，不必再為學位四處奔波。

新北市長侯友宜今（27）日前往南勢國中視察校舍二期工程，宣布市府將在文小五用地新設一所結合教育、托育與社福的全齡國小，規劃48班國小與8班幼兒園，預計2026年啟動籌備、123學年度完工招生，打造兼具環保、科技與社區共融的新世代校園。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（中）前往南勢國中視察校舍二期工程。（記者羅國嘉攝）

操場、體育館及風雨超場外觀模擬完工圖。（教育局提供）

視聽教室模擬完工圖。（教育局提供）

圖書館模擬完工圖。（教育局提供）

體育館模擬完工圖。（教育局提供）

