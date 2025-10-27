中市海墘國小活動中心外牆剝落 市府明年辦理修繕

大安區海墘國小活動中心啟用逾30年，受風雨侵蝕與歲月老化影響，外牆出現磁磚剝落等情形。（李文傑提供）

中市大安區海墘國小活動中心啟用逾30年，受風雨侵蝕與歲月老化影響，外牆出現磁磚剝落等情形，影響校園安全及整體景觀，市議員李文傑積極爭取經費修繕，獲中央補助280萬元、市府配合520萬元，總經費800萬元，將於明年啟動整修作業，並於今天舉行說明會。

海墘國小校長李定家表示，活動中心是學校及社區重要的集會與教育活動空間，不僅供師生日常使用，也常作為里民舉辦文康、體育及藝文活動的場地，因外牆老舊剝落，影響鄰近住戶及學生安全，修繕刻不容緩。

教育局副局長郭明洲指出，市府將於明年辦理設計與發包，工程包括外牆全面翻修、防水層更新及磁磚面改建等，完工後將可大幅提升建物安全與外觀品質，打造兼具安全、美觀與實用的公共活動空間。

李文傑說，海墘國小是地方重要的教育據點，感謝教育部及市府教育局對地方校園建設的重視，未來將持續爭取更多教育設施改善經費，讓大安地區學童能在更安全、舒適的環境中學習成長。

大安區海墘國小活動中心外牆磁磚剝落。（李文傑提供）

大安區海墘國小活動中心外牆磁磚剝落，影響學生安全。（李文傑提供）

大安區海墘國小活動中心外牆磁磚剝落，地面掉滿磁磚。（李文傑提供）

大安區海墘國小活動中心外牆鋼外落。（李文傑提供）

