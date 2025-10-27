定向尋寶、攀樹超好玩 屏東自由遊戲11/1、11/2免費入場

有趣的障礙闖關。（圖由東縣政府提供）

今年4月在屏東縣政府前熱鬧登場的「包圍縣府．孩子作主」活動，受到 廣大回響，今年下半年屏東縣政府社會處持續守護「孩子的遊戲權」，串聯全縣社會福利服務中心，推出「玩轉屏東．童享平權」系列活動，本週六（11月1日）、週日（2日）分別在屏東市和平共融遊戲場及林邊鄉親林公園登場，免費入場。

11月的第11場活動將於1日下午1點30分舉辦，當天和平公園將搖身一變，成為孩子們的冒險基地，小小探險家們將拿著線索地圖展開「定向尋寶任務」，穿越障礙挑戰、蒐集闖關印章，最後更能跳進夢幻的「魔法泡泡池」，隨著五彩泡泡飛舞，一邊奔跑一邊尋寶，開啟屬於自己的奇幻旅程。

現場還有「玩聚時光」親子活動區，備有各年齡層都能參與的桌遊、手作、木工DIY，讓孩子盡情動手、創作、想像。針對0至3歲的小小孩，也特別設置由屏東親子館打造的嬰幼遊戲區，安全又好玩，讓爸媽放鬆、寶貝開心。

接著在11月2日上午9點到11點，活動來到林邊鄉親林公園，推出更多樣化的自由遊戲體驗區─泡泡雨、自由攀爬挑戰、障礙探索區、材料手作區、彩繪繪畫區等各式活動一次玩個夠。現場特別設計「親子互動任務」，從合作闖關到創意挑戰，讓親子關係更緊密、溝通更自然。

林邊場更邀請艾克曼協會打造「自由攀爬繩索冒險區」，結合親林公園的綠意環境，設計走繩、飛鼠、攀樹等戶外冒險體驗。孩子們在挑戰過程中，不但能發現勇氣，也能找回自信與成就感。

活動免費入場，詳情可上報名網址，未事先報名者也可當天現場報名參加，更多活動消息與報名資訊，可追蹤屏東縣政府社會處臉書粉絲專頁。

攀樹挑戰自我。（圖由屏東縣政府提供）

