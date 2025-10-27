為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東縣非洲豬瘟全縣無狀況 外縣活動禁入肉品市場

    2025/10/27 13:18 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣府今說明非洲豬瘟防疫情形，迄今未有狀況。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府今舉行非洲豬瘟防疫說明，縣長饒慶鈴表示，目前全縣豬隻和營養午餐供應皆無問題，台東縣自主防疫直到11月26日，屆時活體豬可「過境台東」，但不得進入肉品市場、屠宰。而昨行政院長卓榮泰宣布禁運、禁宰再增10天，但台東養豬戶也已摩拳擦掌準備安全抵達解除禁令日、準備搶第一拍賣。

    饒慶鈴表示，台東縣內在本島有64家養豬場，目前都未傳出問題，且2019年即全縣禁止廚餘養豬，亦不會有廚餘傳染豬瘟可能，台東縣自主防疫到11月26日，其中措施有對處局處處理。

    農業處則表示，在台東自主防疫期間，外縣市活豬，只可經過台東縣內到外縣市，不進肉品市場。

    饒慶鈴說，會與鄉鎮公所配合，23日禁止活體宰豬當天起，公有市場攤商停止收取攤位租費，並由縣府依天數補助租金，養豬戶部分會配合中央政策再以縣有預算支應，其餘也會視情況補助，但一切都需再以中央提出確切補助情況再決定細節。另，團膳業者有足夠的冷凍豬肉及雞、魚肉供應全縣營養午餐。

    雖然活豬仍在禁運、禁宰，但台東豬農卻十分有信心，也迫不及待想趕快把豬送出拍賣，又因得知禁止時間延長又更有壓力，一整個早上台東農產公司總經理劉錦源一直接手機，豬農不斷協調要搶在解禁當下立即拍賣。

    劉錦源說，禁令到11月6日中午12時，擔心屆時許多豬都全運來拍賣，一邊是等待許久卻無肉可買的肉商，另一邊是天天承受壓力的豬農，擔心屆時肉價波動幅度激烈，且台東相較西部更快運來拍賣、無需調貨，因此有可能台東成為全台「首拍」，更具代表性。

