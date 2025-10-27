白沙屯粉紅超跑女神要來新北了！ 11/1板橋慈惠宮百年會香

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連3天以「贊境」形式抵達新北。（取自「白沙屯媽祖」臉書）

白沙屯媽祖將於10月31日至11月2日連續3天以「贊境」形式抵達新北市，行程由土城北辰宮起、板橋慈惠宮接力，預估吸引數萬名信眾參與。其中11月1日至2日駐駕板橋慈惠宮，舉行百年會香活動，期間沿線重要路段將實施交通管制。

根據路線規劃，白沙屯媽祖10月31日上午7點在土城北辰宮集結，7點50分起駕，行經五雲宮、三元宮、震安宮，中午停駕神農宮，午後經福林宮、延吉街，晚間6點駐駕北辰宮，開放信眾參拜。

請繼續往下閱讀...

11月1日上午7點北辰宮起駕，行經廣福路、學士路，中午停駕土城綜合運動場假日廣場，下午2點於板橋華德公園出發，行經妙雲宮、接雲寺，晚間6點駐駕板橋慈惠宮。

11月2日上午7點慈惠宮起駕，行經北極壇、鎮發宮，中午停駕四維公園，下午行經慈后宮、接源堂、新北市政府，傍晚5點在海山路活動結束，隨即返回白沙屯。

新北市警察局板橋分局配合活動推出限定款「粉紅板基」，並加碼贈送板橋慈惠宮平安符，公開分享活動貼文，按讚、追蹤「板橋警聲雲」臉書粉專，標記3位好友、刷一排愛心，即可參加抽獎。

警方表示，11月1日下午5點至晚間10點，11月2日早上7點到9點、傍晚5點半至晚間7點半，府中路（文化路至西門街）封街管制；11月2日上午8點到晚間10點，海山路管制；11月2日上午8點至傍晚5點，四維路137巷（陽明街至四維路）管制。

慈惠宮指出，11月1日、2日分別在妙雲宮、接雲寺、慈惠宮、北極壇、鎮發宮、四維公園、慈后宮、接源堂、新北市政府等地點舉辦「鑽轎腳贈會香活動紀念幣」，每場贈送1000個。

白沙屯媽祖將於11月1日、2日停駕板橋慈惠宮，舉行百年會香活動。（取自「白沙屯媽祖」臉書）

新北市警察局板橋分局配合白沙屯媽祖與板橋慈惠宮的百年會香活動，推出限量版「粉紅板基」。（取自「板橋警聲雲」臉書）

白沙屯媽祖與板橋慈惠宮將於11月1日、2日舉行百年會香活動，廟方也推出「鑽轎腳送活動紀念幣」。（取自「板橋慈惠宮」臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法