駁斥桃捷綠線使用中國石材 捷工局長公開站內現況

捷工局公開G11藝文園區站車站施工現況，站區公共區域中間鋪設的崗石地磚為台灣製，供料商為精工陶瓷，外圍收編才會使用石材，但目前還未鋪設。（記者鄭淑婷攝）

桃園市首條自辦的捷運綠線工程，力拚明年第1階段G15b坑口站至G11藝文中心站通車，卻被爆出為趕工，GC03標竟採用中國石材、地磚伸縮縫不足等重大施工疏失，桃市府捷運工程局長劉慶豐今（27）日親上火線駁斥「並非實情」，並公開G11站施工現況，站區已鋪設的崗石地磚台灣製、由精工陶瓷提供，外圍收邊石材根本還未鋪設，石材從印度進口，預計本週三才會進場施工，銜接縫亦符合10MM的標準，強調「明年第1階段通車目標不變」。

針對綠線工程爆出疑似弊端，桃園地檢署已主動剪報分案調查；捷工局今以7點逐一澄清疑點，針對站體被指鋪設中國石材，供應商精工陶瓷因涉「洗產地」，於2024年4月23日就被公共工程委員會停權，劉慶豐表示，車站公共區磁磚分為3種，中間鋪設的是崗石地磚，由台灣的精工陶瓷提供，雖然其已被停權，但此案核定是於停權前，依據採購法規定是可以繼續履約，捷工局也找了法律顧問提供意見，認為目前繼續供料沒有問題，但未來如有變更設計，精工陶瓷就不能再承接新合約。

劉慶豐表示，外圍收邊才會使用石材，原核定供應商為廈門前程公司，但綠線主統包商發現產品為中國製，已於今年6月5日主動更換為國內廠商，並無使用前程公司所提供中國製材料，而是另1家廠商金必達公司提供，石材從印度進口，事前也嚴謹送審，預計本週三才會進場施作，所指「已使用中國石材絕非事實」，此外，廁所地板已鋪設的是陶瓷地磚，也是由精工陶瓷所提供，至於地磚伸縮縫現場量測為10MM符合規範。

針對今年8月北歐考察被疑是「假考察、真旅遊」，號誌商西門子其實是在德國，劉慶豐表示，捷工局早於2024年提報經府核定考察芬蘭瑞典文化資產及世界最長公共藝術地鐵廊道計畫，因捷運北段7站將於明年通車，號誌部分需縮短系統整合時間，今年5月13日向市長張善政報告認為有親赴德國號誌廠商西門子公司總部協調的必要，6月3日市長核定將前往德國研商號誌進度行程與原有北歐出國計畫合併，利用原有出國考察計畫增加3天前往德國協商號誌工程進度，並於德國時間9月3日下午回報市長已順利與西門子總公司高層會談，西門子表示將全力配合，9月26日起負責號誌的西門子公司已全面投入施工，代表德國行程非常有效益。

此外，對於綠線北機廠回填地質改良預算從1億元調高到近6億、行控中心5月下雨漏水等質疑，捷工局表示，1億元經費僅用於環保局改良北機廠滲湄埤土壤，地質仍屬於鬆軟，早在2019年綠線專案顧問即建議增加費用7.2億，以水泥方式施作地盤改良，因遲未進行決策，拖延至張市府上任後才定案，並以3年8個月速度完成北機廠工程，核算僅花費5.99億元，行控中心漏水則是因屋頂仍在施工，防水層、隔熱板及混凝土墊層尚未完工，當然還無法防水，並非施工品質不良。

捷工局強調，綠線工程規模龐大採統包模式施工，廠商完成初步設計經市府審查核可後才可施工，審查過程由知名工程顧問公司擔任專案管理廠商，重點工項亦委託第三方公正單位進行外部審查，絕無為了趕工，未經設計審查就任由廠商施工的情形。

針對捷運綠線GC03標被爆採用中國石材、地磚伸縮縫不足等重大施工疏失，桃市府捷運工程局長劉慶豐27日逐一駁斥。（記者鄭淑婷翻攝）

捷工局公開G11藝文園區站車站施工現況，站區公共區域中間鋪設的崗石地磚，伸縮縫10MM符合規範。（記者鄭淑婷攝）

捷工局公開G11藝文園區站車站施工現況，站區公共區域中間鋪設的崗石地磚，伸縮縫10MM符合規範。（記者鄭淑婷攝）

桃園捷運綠線施工中，力拚明年第1階段通車。（記者鄭淑婷攝）

