    首頁 > 生活

    豬隻延長禁運禁宰 侯友宜：新北公有市場豬肉攤商減免使用費助業者度難關

    2025/10/27 13:18 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，新北市公有市場豬肉攤商將減免使用費，助業者度過難關。（記者黃政嘉攝）

    台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟，全國豬隻延長禁運、禁宰措施10天，新北市長侯友宜今表示，昨宣布延長措施後，已請經發局給公有市場相關豬肉攤商減免攤商使用費，市府會全力幫助業者度過難關；對於台中發生豬瘟破口，侯友宜回應，面臨問題永遠只有一句話，「趕快把問題解決，努力全力以赴。」

    侯友宜與行政院長卓榮泰今早一同視察國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，會後侯友宜接受媒體聯訪表示，昨天中央跟地方開完會決定滾動式的檢討要延長10天，新北市府立即跟所有市場攤商以及肉製品業者互相聯絡，了解他們面臨的困境跟挑戰，所以請經發局就公有市場的攤商以及肉品製造業者，在這個期間減免費用，甚至包括豬農也希望中央能更寬裕地補助，所以中央面對豬農的損失，這些產業要給予補助以外，新北市也會負起豬肉攤商跟肉品製造業者所受的損失，希望用減免的方式幫助他們度過難關。

    新北市經發局說明，目前新北市公有市場共有40座，總計629攤是豬肉相關攤商，平均一間攤商每月使用費約2500元，市府為體恤公有市場攤商的生計，禁運、禁宰這段期間，除了針對無出攤營業的豬肉攤商免收使用費外；對於販賣肉製品及熟食品的攤商，若有因無生豬肉物料以至無法加工製品出攤營業者，也會就影響日數來減免使用費。

    此外，媒體問及對於台灣守非洲豬瘟這麼多年，此時出現破口的看法，侯友宜表示，面臨所有的問題，永遠只有一句話，趕快把問題解決，努力全力以赴，讓豬農以及民生豬肉的影響衝擊降到最低，大家一起加油。

