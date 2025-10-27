國際郵輪不愛進台中港？ 中市觀旅局：明年有4艘進港、後年2艘

多位議員質疑台中市連續7年0艘郵輪進港。（記者蘇金鳳攝）

搭郵輪遊玩已是世界趨勢，多名議員質疑，台中市連續7年0艘郵輪進港，明年有無機會？觀旅局長陳美秀表示，明年預計元月就有1艘郵輪進台中港，一整年將有4艘郵輪進港，2027年有2艘。

陳美秀則表示，根據台灣港務公司資料，2026年台中港將迎來4艘國際郵輪，包括元月22日的三井海洋郵輪「海洋富士號」、4月7日的歌詩達郵輪「島嶼天空號」、6月20至21日的「奧德賽」及11月16至18日的「世界號」豪華郵輪；2027年則有兩艘，分別是「瑞佳塔」號，元月8日入港，「島嶼天空號」6月22日入港。

市議員楊典忠、林祈烽、鄭功進今天在市議會質疑，台中市連續7年0艘郵輪進港，今年說有1艘，但還是沒有；陳美秀表示，原本有1艘，但因氣候因素而取消。

楊典忠指出，根據台灣港務公司統計，去年（2024年）基隆、高雄、花蓮、澎湖、蘇澳等5大港口皆有郵輪進港，唯獨台中港掛零，今年1至8月，台中港仍持續「0艘郵輪」的紀錄，觀旅局說今年會有一艘進港，但至今都沒有，根本就是放羊的孩子。

楊典忠表示，台中港與高雄港同為直轄市海港，基隆港有政策加持，發展郵輪觀光的資源理應優於其他縣市，「花蓮、宜蘭、澎湖都有郵輪停靠觀光，難道唯獨台中港沒有未來前景嗎？」

觀旅局長陳美秀表示，明後年將各有4艘及1艘進港。（記者蘇金鳳攝）

