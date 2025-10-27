盼終結地面型光電亂象 環團籲明訂禁建區、加嚴環評把關

全台多地環團今日赴行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求的聯合聲明，包含一級環境敏感地區禁建、水庫禁建，水面光電應無條件納入環評等。（記者王藝菘攝）

全台多地環團今日赴行政院前舉辦記者會，針對近年的光電亂象發布十大訴求的聯合聲明，包含一級環境敏感地區禁建、水庫禁建，水面光電應無條件納入環評等，並於會後遞交予行政院及立法院三大黨團，呼籲行政院及立法院務必於年底前完成修法；行政院則承諾二週內回覆。

環團列舉，屏東石頭營、高雄大樹光電案引起在地居民抗爭，苗栗淺山光電破壞石虎棲地，屏東佳冬試驗計畫被颱風吹翻，一直到近日水庫設置光電等爭議，在在凸顯原被視為綠電指標的光電，因區位不當、破壞環境、影響生態而引發民意反彈的負面形象，核心問題在於開發程序缺乏嚴謹把關，包括界定「禁建區」以及「納入環境影響評估」等。

環團提出十大訴求包含，一、一級環境敏感地區禁建，二級環境敏感地區應環評；二、國家公園、風景特定區禁建，觀光地區、自然人文生態景觀區納入環評；三、山坡地應無條件納入環評（三級坡、山坡地保育區林業用地全面禁建）；四、水庫禁建，水面光電應無條件納入環評；五、潮間帶禁建，海岸地區擴大環評納管。

聲明續指，六、光電毀森林、都計保護區應無條件納入環評；七、一般農業區2公頃以上環評納管（地目不變更者有條件除外）；八、應立法避免土地分割規避環評；九、屬試驗性計畫之光電設施，2公頃以上納入環評；十、10公頃以上光電應無條件環。

森林城市協會理事長莊傑任指出，國家公園、風景區、水庫區設置光電缺乏法規限制令人擔憂，光電板明顯會醜化觀光景觀、破壞生態，但目前國家公園是環評通過即可興建，而風景特定區、國家自然公園免環評，故應朝向「原則禁建，特例環評」，以屋頂和小型自用免環評為原則，以保護台灣生態與觀光價值。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰續指，超過2公頃的大型光電開發往往會改變農地利用型態，影響土壤結構、水文排水與生態多樣性，另外會排擠農地資源，影響農作物生產及地景美觀。現行光電開發缺乏完整的資訊公開、公民參與機制，導致地方居民反彈與鄰避效應，他們要求補足一般農業區2公頃以上應進行環評的漏洞，至於需要更貼近漁電農業實務的漁電共生及尚未上路的農電共生，則可有其他合適的審查機制。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏呼籲，政府應正視高風險區開發亂象，嚴格管制光電設置區位，全面禁止在山坡保育地區林業用地及三級坡以上地區設置光電設施，以防破壞植被、加劇土石流與坍塌風險，並避免棲地破碎化影響生物多樣性，而三級坡以下區域應納入環評，唯有透過嚴格區位管制與修法，明確劃定禁區，方能保障山林安全與國土永續。

