    首頁 > 生活

    西螺大橋啟動2.31億維修工程 改道溪州大橋通行、明年12月完工

    2025/10/27 13:17 記者陳冠備／彰化報導
    西螺大橋通車至今已有72年，總長1939公尺、寬7.3公尺，採華倫式鋼桁架結構，是串聯彰化溪州與雲林西螺的重要橋梁。（記者陳冠備攝）

    西螺大橋通車至今已有72年，總長1939公尺、寬7.3公尺，採華倫式鋼桁架結構，是串聯彰化溪州與雲林西螺的重要橋梁。（記者陳冠備攝）

    橫跨濁水溪、連結彰化與雲林的重要交通地標「西螺大橋」，因老化鏽蝕、混凝土剝落與結構受損等問題，彰化縣政府爭取交通部補助經費，投入總工程費2.31億元進行維修補強與外觀整新工程。今（27）日進行開工儀式，預計明年12月完工。施工期間大橋將全線封閉，改道使用台1線溪州大橋通行。

    西螺大橋通車至今已有72年，總長1939公尺、寬7.3公尺，採華倫式鋼桁架結構，是串聯彰化溪州與雲林西螺的重要橋梁。今日上午於西螺大橋彰化端舉辦開工祈福典禮，彰化縣長王惠美邀請雲林縣長張麗善、公路局中區養護工程分局長傅立祥、立委謝衣鳯、黃秀芳等民意代表及地方仕紳共同見證開工時刻。

    王惠美表示，西螺大橋不僅是交通命脈，更是兩縣共同的歷史記憶與文化象徵。近年因漆面老化、鋼構鏽蝕與橋墩裂縫問題逐漸浮現，為確保行車安全與保存歷史建築風貌，縣府向中央爭取經費，進行維修補強。

    王惠美指出，此次維修補強工程總經費2.31億元，由交通部補助1.53億元、彰化縣政府自籌0.6億元、雲林縣政府分攤0.18億元。主要施工內容包括鋼構補強修復、橋面伸縮縫修繕與重新塗裝等作業，總工期為400日曆天。

    張麗善表示，西螺大橋長年扮演兩縣農產運輸與民眾往來的重要橋樑，感謝彰化縣府積極推動修復，也盼工程完成後讓紅橋再現風華，結合觀光再添亮點。

    議員李俊諭說，西螺大橋建造時採用罕見的高溫鉚接技術，堪稱當年世界工程奇蹟，如今經整修後，不僅可恢復結構安全，也有機會轉型為文化觀光景點，讓這座承載歷史的紅橋持續見證兩地繁榮。

    西螺大橋啟動2.31億維修工程 ，今日進行開工儀式，預計明年12月完工。（記者陳冠備攝）

    西螺大橋啟動2.31億維修工程 ，今日進行開工儀式，預計明年12月完工。（記者陳冠備攝）

    西螺大橋啟動2.31億維修工程 ，彰化縣長王惠美（前排左7）、雲林縣長張麗善（前排左8）、公路局中區養護工程分局長傅立祥（前排左6）、立委謝衣鳯（前排左5）、黃秀芳（前排右5）等 人出席見證開工時刻。（記者陳冠備攝）

    西螺大橋啟動2.31億維修工程 ，彰化縣長王惠美（前排左7）、雲林縣長張麗善（前排左8）、公路局中區養護工程分局長傅立祥（前排左6）、立委謝衣鳯（前排左5）、黃秀芳（前排右5）等 人出席見證開工時刻。（記者陳冠備攝）

