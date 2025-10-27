大學多元入學方案大變革 沈樹林提醒家長及學生從國中提早布局

大學多元入學方案出現大變革，沈樹林提醒家長及學生從國中即提早布局建立個人學習檔案。（常春藤高中提供）

沈樹林曾任台中市立長億高中校長，具豐富實驗教育經驗，今年正式接掌私立常春藤高中校長，他表示，往年約20名滿級分的學生落榜，甚至高分低就，主因家長或學生不解現行的入學制度，他經年累月分析各大學、科系錄取的關鍵，擁有自己的大數據資料庫，提醒家長及學生從國中即提早布局建立個人學習檔案。

今年大學多元入學方案出現三大引發學生與家長譁然的變革，沈樹林說，學測英文考試方式改變，選擇題由原本4個選項改為5個，降低猜題的答對機率，對考生英文的實力要求更高；台灣大學醫學系不再採計英文成績，轉而採計社會科，使得醫學系申請入學的科目採計，變更為以國文、數學、自然、社會4科為主。

其中，最具爭議性的變革，莫過於學測申請入學的篩選倍率由原本的2倍大幅提高至4倍。沈樹林舉例「假設台大預計招收10名學生，4倍率代表初選階段會先篩選出40人進入決選，最終再從中錄取10人」，形同降低初選的「分數門檻」，讓更多考生有資格進入面試與審查階段，但門檻降低造成競爭白熱化，即可能出現「滿級分落榜」或「高分低就」的情況，若不瞭解新學制的內涵，單純依賴分數，將可能錯失進入理想校系的機會。

沈樹林強調，分數門檻弱化後，後續的「面試」及「學習歷程檔案」已躍居「至關重要」的地位，而學習檔案的核心價值，就是孩子的專長與興趣，建議學生及家長提早佈局，從國中階段就開始瞭解並建立個人學習檔案，專長興趣不必外求，從「身邊資源」挖掘，事半功倍。

面對「特殊選才」、「繁星推薦」、「申請入學」、「分科測驗」等多元升學管道，沈樹林說，學校必須扮演更積極的角色，幫助家長瞭解升學制度走向、準備技巧與審查重點。

