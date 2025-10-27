為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪、燕子口2堰塞湖穩定 各項監測數據無變化

    2025/10/27 12:54 記者王錦義／花蓮報導
    依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

    依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮目前2個堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化；燕子口堰塞湖昨天順利降壩引流奏效，水位緩降，不過依據各項監測數據，今天中午水位仍維持在266.39公尺。

    林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖從25到27日監測數據無變化，水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。10/1~10/25水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.7%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

    馬太鞍溪堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9/25到10/25僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。林保署指出，持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

    而燕子口堰塞湖昨天中午順利開挖深槽線引流湖水，水位目前大約以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮約2公尺左右。林保署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。不過由於壩體主要由堅硬的岩塊構成，結構穩定，引流水量尚未顯著削弱壩體結構，壩體也沒有潰決的跡象，但由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面高程以下，因此將持續進行降壩作業，以更有效降低堰塞湖水位及蓄水量。

    依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

    依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播