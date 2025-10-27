馬太鞍溪、燕子口2堰塞湖穩定 各項監測數據無變化

依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

花蓮目前2個堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化；燕子口堰塞湖昨天順利降壩引流奏效，水位緩降，不過依據各項監測數據，今天中午水位仍維持在266.39公尺。

林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖從25到27日監測數據無變化，水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為150萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。10/1~10/25水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.7%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

馬太鞍溪堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9/25到10/25僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。林保署指出，持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

而燕子口堰塞湖昨天中午順利開挖深槽線引流湖水，水位目前大約以每小時約3公分的速率下降中，魯丹橋橋面的溢流水痕也已退縮約2公尺左右。林保署花蓮分署表示，目前除了壩頂高度下降，引流水量也逐漸加強中。不過由於壩體主要由堅硬的岩塊構成，結構穩定，引流水量尚未顯著削弱壩體結構，壩體也沒有潰決的跡象，但由於水位還未降至台8線靳珩隧道西口路面高程以下，因此將持續進行降壩作業，以更有效降低堰塞湖水位及蓄水量。

依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，26日馬太鞍溪堰塞湖空拍。（林保署花蓮分署提供）

