8年掉92萬訂戶影響有線電視基金財源 NCC：弱勢補助不會斷

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹（左）表示，弱勢族群收視費用優惠機制會持續提供。右為NCC平台事業管理處副處長黃天陽。（記者王藝菘攝）

網路串流日益普及，有線電視剪線潮成全球趨勢。我國從2017年523萬戶，今年掉至約431萬戶，普及率不到5成，連帶影響有線廣播電視事業發展基金財源，立委擔心影響弱勢族群收視費用補助。國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，弱勢優惠機制會持續提供，也鼓勵有線電視業者與OTT（網路串流影音平台）合作，增加競爭力。

我國2017年有線電視523萬訂戶，2023年下滑至451萬餘戶，普及率掉至48.88％，2025年第2季掉至431萬戶左右。系統經營業者每年提撥營業額1％至有線基金，金額也隨之減少，2017年約3億6174萬元，2023年約2億9498萬元，約減6675萬元。

有線基金用於有線廣播電視普及發展、撥付給地方政府鋪設及維護有線廣播電視相關管道、偏鄉地區普及服務、補助弱勢族群收視費用、相關地方文化及公共建設、捐贈財團法人公共電視文化事業基金會等。立委徐富癸擔憂，有線基金財源銳減，可能影響弱勢收視補助及偏鄉收視普及。立委陳素月也指出，傳統傳播產業面臨困境，NCC要如何因應協助。立委廖先翔則認為，方便收看及節目品質是導致訂戶減少的原因。

陳崇樹表示，有線電視節目採排播方式，OTT則讓觀眾隨時選擇節目觀看，前者有一定的年長收視族群，後者則較符合年輕人需求。寬頻是未來趨勢，有線電視必須轉型，過去買有線電視送寬頻的概念，如今逆轉為買寬頻送有線電視。

陳崇樹指出，NCC從2013年開始協助業者數位化，而國內業者與美國兩大業者做法一樣，將有線電視收訊及寬頻上網結合，國外甚至有業者進一步結合手機，讓手機就能觀看有線電視，NCC也鼓勵業者規劃實施。

NCC對此提出4個因應做法：第一，以有線基金補助業者因應數位匯流競爭。例如鋪設4K超高畫質機上盒、截至去年共101萬5000餘戶；製作54部推廣地方文化節目；建設居家關懷、水位警示與智慧社區等數位加值服務實驗區，打造智慧家庭環境。

第二，推動分組付費賦予用戶選擇權。現有13個縣市政府推動多元付費方案，63家中有47家系統經營業者實施多元付費，比例達7成5，讓訂戶依照需求選擇有線電視分組資費。第三，藉由評鑑換照制度促使業者優化訂戶服務及強化競爭力。希望藉此機制促使業者正常營運、改善營運缺失、提升節目製播能力、優化訂戶服務。

第四，配合科技創新與收視習慣改變調整服務樣態。NCC鼓勵業者與OTT業者合作，並發揮有線電視在地特性，增加民眾黏著度，進而擴展新收視戶及服務型態。

