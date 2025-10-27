中市府槓中央「未傳煮廚餘照沒罰則」 環境部官員：規定就是要上傳

台中市環保局長陳宏益（站立者）說，老農確實上傳有問題，同仁就「打電話盧他」。（記者黃旭磊攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心前進指揮所，由指揮官、農業部次長杜文珍及台中市長盧秀燕說明防疫進度，由於梧棲養豬場陳姓老農（85歲），未落實蒸煮廚餘拍照上傳，環境部也查出，在10月疫情爆發前，台中市環保局僅在5月、7月各稽查1次，對此，台中市環保局長陳宏益說，沒有上傳蒸煮（廚餘）紀錄「是不用開罰，沒有罰則的。」

環境部環境管理署副署長林左祥，立即起身回應說，養豬場稽查計劃有明定稽查頻率，地方機關需每2-3個月進場稽查，養豬場需每小時蒸煮高溫90度廚餘，並要上傳影照片給環境部，若違規，稽查密度要每月一次。

陳宏益說，梧棲場過去3年來，共稽查24次，蒸煮廚餘這邊沒找到問題，也沒開紀錄，稽查同仁依經驗知道各養豬場，在廢水、廢棄物或蒸煮廚餘比較有問題，老農確實上傳有問題，同仁就「打電話盧他」，6月到10月按月「打電話盧他」，不厭其煩道德勸說輔導老農。

