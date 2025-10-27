為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    抗非洲豬瘟補助豬農攤商？ 卓榮泰：按時程、法規來做

    2025/10/27 12:22 記者黃政嘉／新北報導
    行政院長卓榮泰致詞說，發生事情時，中央地方合為一心，做好事情，才是大家共同期待。（記者黃政嘉攝）

    台中梧棲爆發豬隻感染非洲豬瘟全國恐慌，考量非洲豬瘟有潛伏期，行政院長卓榮泰昨宣布將延長禁運、禁宰措施10天，卓榮泰今視察國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程，媒體提問針對豬農攤商補助是否有規劃，卓榮泰簡短回應「會按照時程、需要、標準、法規來做」。

    卓榮泰今在活動上致詞表示，上週三發生豬瘟事件的第一時間就打電話請教前行政院長蘇貞昌，他可以說把他過去所做、現在想到可以做的，以及未來設想上必須做的，都講得很清楚，要注意什麼情，跟這條五股交流道匝道一樣，沒有一開始蘇貞昌、陳建仁的核定，沒有過去的經驗，現在都要進行很多的摸索，甚至要嘗試不同的錯誤。

    卓榮泰說，如果跟地方政府充分合作，事情會做得很順，若能把過去累積經驗延續下來，事情會做得很快，他謝謝歷屆院長讓現在有正確的方向，能一直往前走，也謝謝各地方政府，無論事件一開始，大家用什麼心情來對待，總之很快整合起來，中央地方合為一心，把事情做好，才是大家共同期待。

    針對豬農攤商補助是否有規劃問題，行政院長卓榮泰說會按照時程、需要、標準、法規來做。（記者黃政嘉攝）

