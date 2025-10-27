台南連假湧破百萬遊客 火舞、百鬼、藍眼淚帶動爆棚人潮

關子嶺風景區遊客一起參與百鬼遊行。（圖由南市觀旅局提供）

光復節連假，台南各景點人潮爆棚，累積至第3天中午遊客人次就已突破百萬，相比教師節、中秋節、雙十節的3大連假，遊客人數成長都逾1成，尤其火舞夜祭、萬聖派對、追藍眼淚，更是全線帶動台南旅遊人潮。

市長黃偉哲表示，光復連假氣候爽朗宜人，加上各景點精彩活動，從府城老街商圈到山海戶外自然景點，人氣爆棚帶動觀光熱潮。台南更用「米糕豬」在防疫與傳統信仰之間找到平衡，成就吉貝耍夜祭，展現出令人驚艷的藝術與祝福的盛典。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，光復連假第3天中午景點遊客人次就已突破百萬，與上3個連假比較成長皆逾1成。適逢西洋萬聖節多個商圈推出應景派對，民眾盡情展現創意裝扮；安平漁光島舉辦《火神祭》，火舞表演與人氣樂團輪番上陣；北門井仔腳鹽田一見雙雕光雕地景藝術夜間光影流動美不勝收，再加上將軍青鯤鯓扇形鹽田周邊藍眼淚現蹤，吸引民眾徹夜圍觀。

光是國華海安河樂、小西門、南紡與三井商圈、孔廟及赤崁樓古蹟園區、水交社文化園區及市立圖書館新總館周邊，就帶來逾76萬旅客人次觀光；安平、新化、鹽水及菁寮4大老街共計15萬人次。山海埤塘風景區及親子館舍園區同樣人氣高漲。

青鯤鯓扇形鹽田生命之樹民眾徹夜追藍眼淚。（圖由南市觀旅局提供）

遊客在北門井仔腳鹽田欣賞燈光秀。（圖由南市觀旅局提供）

遊客到國華、海安等商圈參與萬聖節活動。（圖由南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法