中市外埔單身聯誼 配對率高達7成9

台中市民政局與外埔區戶政事務所昨攜手舉辦「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，吸引39位單身男女參加。（圖由民政局提供）

台中市民政局與外埔區戶政事務所昨攜手舉辦「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，邀集39位單身男女騎鐵馬漫遊外埔「忘憂谷自行車道」，徜徉在金黃稻浪與翠綠田園間，並享用在地媽媽手路菜及體驗蝶谷巴特手作，感受秋日愜意時光，民政局長吳世瑋表示，這次單身聯誼活動共促成15對有緣人互表心意，配對率高達7成9。

吳世瑋表示，市府積極打造安全友善的交友平台，鼓勵適婚單身民眾勇敢走出生活圈、拓展人際關係，今年與各戶所攜手規劃25場主題式聯誼活動，結合地方特色、創意體驗與團體互動，營造輕鬆自在的交友環境，讓愛情在互動中自然萌芽，目前共舉辦21場聯誼，已成功促成338對有緣人成功配對，平均配對率逾8成3，成果亮眼。

外埔戶政事務所主任陳美素表示，外埔忘憂谷支線全長約12.6公里，沿途盡是廣闊的農田與自然景觀，被譽為「中部的伯朗大道」，這次聯誼活動以鐵馬之旅為主軸，讓參加者暫時拋開日常瑣事，在微風輕拂的鄉間小徑上，盡情欣賞金黃搖曳、穗實飽滿的稻田，感受大自然的療癒。

中午則齊聚品嚐帶有媽媽味的農村特色料理，一邊享受美食、一邊分享生活點滴，拉近彼此的距離；午後則前往布英熊文化創藝館，一起動手體驗蝶古巴特手作，留下美好回憶。

台中市民政局與外埔區戶政事務所攜手舉辦聯誼活動，參加的單身男女騎鐵馬漫遊外埔「忘憂谷自行車道」。（圖由民政局提供）

