為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市外埔單身聯誼 配對率高達7成9

    2025/10/27 12:15 記者歐素美／台中報導
    台中市民政局與外埔區戶政事務所昨攜手舉辦「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，吸引39位單身男女參加。（圖由民政局提供）

    台中市民政局與外埔區戶政事務所昨攜手舉辦「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，吸引39位單身男女參加。（圖由民政局提供）

    台中市民政局與外埔區戶政事務所昨攜手舉辦「忘憂迎風、幸福萌創」單身聯誼活動，邀集39位單身男女騎鐵馬漫遊外埔「忘憂谷自行車道」，徜徉在金黃稻浪與翠綠田園間，並享用在地媽媽手路菜及體驗蝶谷巴特手作，感受秋日愜意時光，民政局長吳世瑋表示，這次單身聯誼活動共促成15對有緣人互表心意，配對率高達7成9。

    吳世瑋表示，市府積極打造安全友善的交友平台，鼓勵適婚單身民眾勇敢走出生活圈、拓展人際關係，今年與各戶所攜手規劃25場主題式聯誼活動，結合地方特色、創意體驗與團體互動，營造輕鬆自在的交友環境，讓愛情在互動中自然萌芽，目前共舉辦21場聯誼，已成功促成338對有緣人成功配對，平均配對率逾8成3，成果亮眼。

    外埔戶政事務所主任陳美素表示，外埔忘憂谷支線全長約12.6公里，沿途盡是廣闊的農田與自然景觀，被譽為「中部的伯朗大道」，這次聯誼活動以鐵馬之旅為主軸，讓參加者暫時拋開日常瑣事，在微風輕拂的鄉間小徑上，盡情欣賞金黃搖曳、穗實飽滿的稻田，感受大自然的療癒。

    中午則齊聚品嚐帶有媽媽味的農村特色料理，一邊享受美食、一邊分享生活點滴，拉近彼此的距離；午後則前往布英熊文化創藝館，一起動手體驗蝶古巴特手作，留下美好回憶。

    台中市民政局與外埔區戶政事務所攜手舉辦聯誼活動，參加的單身男女騎鐵馬漫遊外埔「忘憂谷自行車道」。（圖由民政局提供）

    台中市民政局與外埔區戶政事務所攜手舉辦聯誼活動，參加的單身男女騎鐵馬漫遊外埔「忘憂谷自行車道」。（圖由民政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播