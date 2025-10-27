亞洲盃競技疊杯錦標賽 我國拿43金、刷新7項世界紀錄

2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽，我國代表隊以43金、26銀、22銅得牌數成為大贏家，並刷新7項世界紀錄。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽，我國代表隊以43金、26銀、22銅得牌數成為大贏家，並刷新7項世界紀錄。其中，桃園市慈文國中、賽德克族少女莎瑪巴紹（15歲）奪下All Around女子不分齡冠軍，更以11金3銀驚人戰績橫掃亞洲，刷新3項世界紀錄，穩坐「世界最快的原住民族女孩」寶座。

最具看頭的「國際大挑戰」項目，各國派出最強選手組隊，台灣隊派出莎瑪巴紹、潘威廷、莊予琋、呂侑宸、李子煜、吳宇澤頂尖選手，繼去年奪冠後，再度成功衛冕，完成國際大挑戰2連霸，為台灣再添榮耀。

莎瑪巴紹展現壓倒性速度，在個人賽中橫掃15至18歲女子組3冠后寶座，在SOC大挑戰賽中，個人3-3-3以1.463秒改寫自己保持的不分齡女子組世界紀錄，同時在SOC個人3-6-3以1.930秒奪冠，並刷新15至16歲女子組世界紀錄（原紀錄1.998為大馬最強女將Woo Xin Yi），並勇奪全場最快All-Around不分齡女子組冠軍，成為全場最快女將（All-Around全能項目：指選手於個人3個比賽項目（3-3-3、3-6-3、Cycle）的成績加總，用以評定全場最全面的個人表現） 。

此外，莎瑪與呂侑宸（11歲，桃園市錦興國小）出戰雙人Cycle，以絕佳默契刷新16U世界紀錄。莎瑪表示，第一次搭檔就能破世界紀錄，很意外也非常開心；團體部分則與李子煜（18歲，東吳大學一年級）、王羿芃（16歲，新北市莊敬高職）、潘威廷（16歲，基隆市二信高中）及呂侑宸（11歲，桃園市錦興國小）組成CT GOAT隊，橫掃18歲以下組徒手接力3–6–3（雙淘汰）、徒手接力Cycle（單淘汰）、計時接力3–6–3「三金」，而團體計時接力3-6-3以13.000秒全場最快成績挺進SOC不分齡挑戰賽，將台灣紀錄往前推進至12.709秒（原紀錄13.317 秒）奪下亞軍。

在參賽的52位選手中，有26位選手是新秀，初登國際舞台即得牌，展現世代交替的強大能量，中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，台灣透過競技疊杯運動邁向國際，讓世界看見台灣。

莎瑪巴紹（左）與呂侑宸出戰雙人Cycle，以絕佳默契刷新16U世界紀錄。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

李子煜（左起）、潘威廷、呂侑宸、王羿芃及莎瑪巴紹組成CT GOAT隊，橫掃18歲以下組3項團體冠軍。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

