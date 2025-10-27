為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網稱兒科ICU值班費時薪900元惹議 台大院長：屬全國前段班

    2025/10/27 12:05 記者林志怡／台北報導
    台大醫院院長余忠仁（左）、台北榮總院長陳威明（右）。（記者林志怡攝）

    台大醫院院長余忠仁（左）、台北榮總院長陳威明（右）。（記者林志怡攝）

    近期網傳台大醫院兒科加護病房（ICU）值班時薪900元，引起網友熱議。對此台大醫院院長余忠仁強調，台大醫院的薪資結構有本薪、服務獎勵金等不同部分，值班費則依據值班情況另計，且不是以時薪計算，且台大醫院的值班費在北部醫學中心中，也是前3分之1的水準。

    社群平台熱議「台大兒科院聘專任主治醫師值ICU的班，時薪900元」，引出台大小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立等多位醫師澄清，台大兒童醫院徵求的加護病房住院型院聘主治醫師，首年薪資包含底薪與值班津貼，整體月收入約可達23至24萬元以上。

    余忠仁今日出席台大醫院北護分院、市立關渡醫院「ESG合作備忘錄（MOU）」簽署儀式，會前指出，台大醫院設有本薪、服務獎勵金等，值班費則依據醫師值班情況計算，且給薪並非以時薪計算，而是用值一班就給一定費用的方式發給，且依據夜班、假日值班等工作內容會有所差異。

    此外，余忠仁也提到，台大醫院提供的值班費在北部醫學中心是前3分之1的水準，除假日值班費優於多數北部醫學中心，夜間值班費也是排第2位，顯示台大醫院值班費設計上也是全國靠前，年輕醫師對於薪資可能有自己的想像或估算方式，「他可以這樣去做換算，但實際上我們不是用時薪在算的。」

    余忠仁說，近期網路的討論勢必帶來正面與負面的效果，醫事人員也可以自由在網路上發表言論，但對於自己發言，還是「希望要有實際評估與謹慎負責任會較好」，另台大醫院為執行深耕計畫，也持續招募14位專案型主治醫師，並不是因為台大醫院兒科缺人才對外徵才。

    對於兒科醫師值班費相關爭議，台北榮總院長陳威明則指出，台大醫院、北榮都是國家級醫學中心，收治的兒科個案也往往更嚴重一點，照顧本就困難，加上少子化趨勢下，很多家庭只有一個孩子，醫師承擔的壓力又更大，給合理的薪資是應該的。

    陳威明坦言，雖然北榮現在兒科情況穩定，但也發現許多總醫師做完後，會到基層開業、不希望留在醫學中心，今年4個總醫師大概都留不下來，院方除繼續努力給予合理的薪資外，也要兼顧其他職類的感受，同時也希望培育更多兒科人才，「重要的是要有人進來，不是說每個人都要留在醫學中心！」

