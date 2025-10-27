923光復洪災 花蓮縣政府災後復原重建中心今啟動

花蓮縣政府災後復原重建中心今天啟動，位於原縣府中區藝文基地、舊消防隊（中正路一段127號），整合災後重建階段所需的服務。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰壩災害造成花蓮光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮嚴重損害，22日中央前進協調所完成階段性任務，將災後復原重建工作交接給縣府，花蓮縣政府指出，光復鄉「災後復原重建中心」今天啟動，一早就有很多鄉親到現場諮詢相關服務，縣府提供一站式的窗口，有9個局處駐點以及國稅局進駐服務中心，就近服務鄉親。

花蓮縣政府災後復原重建中心位於原縣府中區藝文基地、舊消防隊（中正路一段127號），整合災後重建階段所需的補助、文件及各項申請服務，包含建設處、環保局、衛生局、民政處、農業處、社會處與地政處等單位進駐，方便民眾就近辦理，服務時間為週一到週五，上午9點到下午5點，服務電話為03-8700809。

服務中心指出，今天早上很多鄉親一開門就前來諮詢，比較多問題的是關於農田的復建，還有房屋毀損、租屋補貼、稅務減免、商家災害補助等等，縣府9個局處都派員在現場駐點，像是衛生局還特別提供情緒與心理支持、諮商等服務，全力推動復原與建設，守護鄉親生命財產安全，期盼鄉親早日恢復正常生活。

而中央前進協調所23日轉型為中央復原重建專案協調會報，由政務委員陳金德擔任執行秘書、東服中心執行長洪宗楷為副執行秘書。位置就在縣府重建服務中心對面，在光復鄉中華電信（中正路一段132號），2樓提供9個組別，分別為家園復建、農業復建、協助收容安置、產業及觀光振興、交通橋梁、環境及公共設施復原、堤防復建及河川疏浚、堰塞湖處理及校園重建組。

