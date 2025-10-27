北市新生兒月增不到千人、出走人數增 民政局說原因

台灣高齡少子女化趨勢難以逆轉，人口正加速減少中。（資料照）

台北市人口數在2023年5月回升超過250萬人後，曾一度達到251萬餘人，之後逐月下降，2024年9月跌破250萬大關，今年9月只剩244萬2991人，人口減少2.21%是全台最多；台北市長蔣萬安去年面對人口減少問題曾說，友善育兒政策奏效，新生兒人數逆勢增加，但今年不敵大環境少子化壓力，新生兒逐月減少，9月是連續第2個月不到千名，連遷出的人數也持續增加中。民政局表示，新生兒減少受長期趨勢影響，而人口遷出研判與房屋稅差別稅率有關，但北市日間活動人口比夜間停留人口多65.2萬人，仍是「日間活動核心」與「產業核心」。

根據最新統計資料，台北市今年9月底人口總數為244萬2991人，與去年9月249萬8210相比，人口減少2.21%是全台最多，僅低於離島金門縣2.84%、連江縣的2.43%；桃園、新竹、台中則為人口增加率最高的前3名。遷入1萬0476人、遷出1萬4106人，都較去年9月遷入1萬2803人、遷出1萬6647人減少。新生兒為988名，是繼8月961名後，連續2個月不到千名。

民政局指出，新生兒減少與長期趨勢有關，包括少子化、育齡婦女人數遞減、晚婚晚生，還有經濟壓力也是重要因素。市府除了擴大辦理聯誼活動，協助有結婚意願但缺乏適婚對象的民眾外，也強化育兒支持，包括「助您好孕」、助養政策如生育獎勵金加倍送、孕婦乘車金補助、擴大定點臨托、私幼學費補助、友善育兒事業表揚與社宅育兒家庭協助方案與幸福住宅專案等，營造整體友善育兒環境，減輕家長養育經濟負擔。

民政局表示，今年遷出人口數急遽增加，推測與財政部房屋稅差別稅率2.0新制有關，自住與非自住稅額至少增加1.67倍，為適用自住稅率，屋主本人、配偶或直系血親須於今年6月2日前設籍，造成上半年戶籍遷出人數增加。長期因素則是北市房價所得比高升，2024年第3季房價所得比16.6倍，遠高於新北市14.03倍、全國10.82倍與桃園市9.39倍，因住宅成本（包含租屋）居高不下，使市民優先購置新北市、桃園市等鄰近縣市房產。

不過，也因為北北基桃一日生活圈發展日趨完整，軌道交通網路發達，大幅降低人口移動的中間障礙，依照電信信令人口統計，平日日間活動人口比夜間停留人口多出65.2萬人，呈現都市發展自然的外溢現象，這並不代表城市發展衰退，台北市仍是大台北地區「日間活動核心」與「產業核心」地位，創造龐大產值，提供大量工作機會。

