「租事」順利！新北「有心‧租屋平台」上線啟用

新北市地政局官網設置「有心‧租屋平台」，今天舉行啟用記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市政府地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在地政局官網設置「有心‧租屋平台」，今天舉行啟用記者會，提供24小時AI智能客服、專線電話、Line線上諮詢、友好業者名單及租屋資訊匯集等5大服務，為民眾解答租屋疑難雜症。

地政局長汪禮國指出，地政局去年起攜手新北市租賃公會，在全市9個地政事務所駐點設置「租屋諮詢暨推廣社會住宅包租代管」櫃台，提供社宅包租代管諮詢、租金補貼方案解說、租屋糾紛處理管道介紹等服務，為滿足民眾使用3C查找資訊的習慣，並擴大服務量能，設置線上版的「有心‧租屋平台」，協助房東或房客獲得即時、便利的服務。

汪禮國表示，「有心」的台語發音與「五星（心）」相同，提供5大服務，包括「有問必答，開心查」AI智能客服，提供24小時線上服務；「專線服務，隨心打」電話專線諮詢，針對有一對一溝通需求的民眾設置專線電話，也可預約時間到公會與專人商談；「即時回應，放心問」LINE真人客服，只要用手機加入LINE好友，即可進行線上諮詢；「友好業者，安心挑」友好業者名單，協助高齡長者、低收入戶等租屋弱勢族群，媒合合適的住處；「租屋資訊，省心搜」彙整新北地政局臉書粉專、Podcast頻道、愛連網等租屋資訊，讓大家找房免煩惱。

新北市租賃公會理事長王則人說，公會累計接獲146件租屋糾紛，其中6件進入訴訟程序，一般租屋糾紛有3大類，包括房客不繳租金、點交爭議及房屋漏水，若屬於房屋的結構性傷害，應由房東解決，至於設施為自然損耗或是人為破壞，可以透過公平的機制，決定房東和房客的負擔比例，未來在租賃合約針對家具應明確標價，避免點交出現爭議。

記者會用小短劇呈現房東和房客遭遇的租賃問題。（記者賴筱桐攝）

新北市地政局與新北市租賃公會合作，設置「有心‧租屋平台」。（記者賴筱桐攝）

