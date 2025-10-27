為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄創意造筏競賽吸引萬人歡笑觀賽 展現海洋城市與運動家精神

    2025/10/27 11:40 記者黃良傑／高雄報導
    高雄創意造筏競賽吸引萬人歡笑觀賽，國際學生造筏「大腸包小腸」開心完賽。（運發局提供）

    高市舉辦「2025高雄創意造筏競賽」圓滿落幕，2天吸引逾萬人到大港橋畔觀賽助陣外，近百支隊伍500名選手參與，各自展現出不同創意，其中幽默命名的「沈船股份有限公司」雖取名「沈船」，卻穩健划行成績亮眼，笑聲、掌聲不斷，拿下最佳人氣獎冠軍。

    今年參賽隊伍報名踴躍、創意十足、風格多元，有遠從其他城市特地來挑戰的，也有好幾支團隊連續3年參賽，來自桃園市的「木頭人」以精湛木工技術打造兼具穩定與美感的造筏，奪得創意造型獎冠軍。

    家庭組「同心協力」則以回收材料製作船筏、親子共同參賽，展現寓教於樂的環保精神，拿到環保永續獎冠軍；另一艘由國際學校學生組成的「大腸包小腸」隊，以全回收寶特瓶打造船筏，乘載5名學生在觀眾驚呼聲中順利完賽。

    還有一艘創意船「王家NO.1」，雖然多次翻船仍不放棄，最後扶著船筏游回終點，全場報以熱烈掌聲與加油聲，充分體現運動家精神。

    運發局長侯尊堯今（27）日表示，為期2天的創意造筏競賽昨圓滿結束，它不僅是一場趣味活動，更融合運動推廣、創意發想、環境教育與家庭共學等多重價值，讓民眾在歡笑中親近水域，體驗海洋城市精神各自展現出不同創意，更體現高雄市力推「還河於民」的理念。

    「移動85大樓」由以華麗造型、隊員浮誇裝扮獲得創意造型亞軍。（運發局提供）

